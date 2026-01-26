侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバー１０人を発表し、出場３０人中２９人の出場が決まった。メジャーリーガーは過去最多の８人。スポーツ報知評論家の高木豊氏が２９人のメンバーを選んだ井端監督の考えを推察し、ベストオーダーを予想した。

どのチームも前回優勝の日本を標的に強力な選手を招集してきている中で、山本由伸、岡本和真、村上宗隆、鈴木誠也という投打の軸が参加することになった。受けて立つ日本として、「このメンバーならば十分に対抗できる」とホッとした印象だ。

投手は左を２人加えながらも全部で４人というのは少ない気もするが、右左のバランスよりは実力を優先したと思う。大谷が投げるかどうかはもちろん大きいが、投げなくても先発にも救援にも困ることはない。

捕手は中村と巨人・岸田で最後まで迷ったのではないだろうか。岸田の力は認めながらも、前回の決勝でマスクをかぶった中村の経験を買った結果だろう。経験という意味では内野の守りに破綻が起きないよう、要として源田も外せなかった。

野手は内外野の複数のポジションを任せられる選手が多く、打順にしても守備位置にしても柔軟性に富んでいて、実にバランスがいい。

その上でスタメンを考えてみた。

１（左）近藤

２（指）大谷

３（中）鈴木

４（一）村上

５（三）岡本

６（右）佐藤

７（二）牧

８（捕）坂本ｏｒ若月

９（遊）小園ｏｒ源田

出塁率のいい近藤が１番。捕手は先発投手がセなら坂本、パなら若月。ラストの１人は吉田になるのではと予想するが、吉田が加われば６番・左翼に入れたい。（スポーツ報知評論家）