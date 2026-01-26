FANTASTICS八木勇征、初の“月9”出演で医師役に「ヤンドク！」重要人物として登場【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/26】FANTASTICSの八木勇征が、女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）に出演決定。八木は本作で初の“月9”出演となる。
このたび、ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルとしての活躍はもちろん、近年は俳優としても大きく飛躍している八木の出演が決定。湖音波（橋本）らが働くお台場湾岸医療センターで、かつて脳神経外科の研修医として勤務していた小田桐蒼（おだぎり・あおい）を演じていく。
小田桐は第7話（2月23日放送）からの登場となるが、研修医時代は向井理演じる医師・中田啓介（なかた・けいすけ）から直々に指導されており、いわば湖音波がやって来る前に中田と“師弟関係”にあった人物。一方で指導担当の中田にも理由を告げずに退職した、“ワケあり”な思いを抱えた役どころ。中田の過去も知る人物として、物語後半のキーパーソンとなりそうだ。そんな重要な役どころを演じる八木は「子供のころから家族と一緒に見ていた“月9”の作品に、自分も出演させていただけてすごく光栄です」と、初の“月9”作品に意気込み十分だ。
八木は、2017年に開催された「VOCAL BATTLE AUDITION 5」を経てシングル「OVER DRIVE」でメジャーデビューを果たすと、アーティスト活動と並行して「マネキン・ナイト・フィーバー」（2020年／日本テレビ系）で俳優活動もスタート。その後も「美しい彼」（2021年、MBS）、「婚活1000本ノック」（2024年、フジテレビ系）、「推しが上司になりまして フルスロットル」（2025年、テレビ東京系）で多彩な役を演じて話題に。「南くんが恋人！？」（2024年、テレビ朝日系）では、「第28回 日刊スポーツ・ドラマグランプリ 夏ドラマ 助演男優賞」、「第28回 日刊スポーツ・ドラマグランプリ 年間大賞 助演男優賞」を受賞するなど俳優としても注目を集める。
今回八木が演じることになった小田桐は、1年前まで中田指導のもとお台場湾岸医療センターで脳神経外科の研修医として勤務していた。しかし“ある出来事”をきっかけに突然辞めてしまい、現在は父親が経営する皮膚科クリニックに勤務している。辞めた理由は指導医だった中田にも頑なに話そうとしない。現在本作は第2話まで放送されているが、岐阜白峰病院からお台場湾岸医療センターにやってきた湖音波は、13年ぶりに再会した命の恩人・中田がかつての情熱を失い、自身に冷たく対応することに戸惑っている。中田の変わりようには、小田桐の突然の退職や過去の“ある出来事”が関係しているのか。そして湖音波は、小田桐とどんな接点があるのか。
元ヤンとして荒んだ過去を持つ主人公・田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を重ね、脳神経外科医へと転身。病気に苦しむ患者に真摯に寄り添いながら、医療現場を改革していく、笑いあり涙ありの痛快医療エンターテインメントが幕を開ける。（modelpress編集部）
― 出演にあたっての意気込み、そして実際に撮影しての感想を教えてください。
「子どものころから家族と一緒に観ていた“月9”の作品に、自分も出演させていただくことができてすごく光栄です。ご一緒するシーンは限られていますが、座長の橋本さんをはじめ向井さんと共演させていただけることがとてもうれしいです。向井さんご本人にもお伝えさせていただいたのですが、実は母が向井さんの大ファンなんです（笑）。撮影初日1シーン目から向井さんとのシーンだったのですが、とてもかっこ良く紳士的な方でした。中田先生とは、小田桐にとって元上司にあたる関係。実際に一緒に働いていた当時のシーンは撮影していない中ではありましたが、お互いのバックボーンをしっかり理解した上で撮影にのぞませていただいたので、シーンに愛着が湧いて良い時間になったなと思いました」
― ご自身の役どころをどのように考えて撮影にのぞみましたか？
「物語後半の展開において鍵となる、とても重要な役をいただけたと感じています。小田桐は研修医時代、ある出来事に直面して突然病院を辞めてしまいました。それが小田桐にとってどれほど大きなことだったのか…その部分をしっかり伝えることができるように役作りをしました。当時の出来事を後悔し、脳神経外科医に対する想いを諦めきれなかったからこそ、今も父親が経営するクリニックで医師として働いているんだと思います。そんな小田桐の想いに寄り添いながら演じました。湖音波先生と（過去のことについて）話す場面も撮影したのですが、湖音波先生なら過去にいまだ捕らわれている小田桐を救ってくれるんじゃないかという気持ちになりました。これが後に続く展開をさらに勢いづかせるきっかけのシーンになればうれしいです」
― 台本を読んでの感想を教えてください。
「僕自身、幼少期からずっとサッカーをしてきた中で、学生時代の経験をきっかけに人に感動を与えられる人になりたいと思うようになり、アーティスト活動を志して今があります。だからこそ、ある出来事によって自分の未来が別の方へ大きく動いていった湖音波先生が、実在する人物をモデルにしているとお聞きして、より共感しました」
― 最後に視聴者の方へメッセージをお願いします！
「小田桐の登場によって後半戦にかけてより盛り上がりを見せることができたらいいなと思うので、第1話から楽しんで観ていただいている方には是非ご注目いただきたいです。そして僕が出演することをきっかけに、また1話から観始めてくれる方が1人でもいたらいいなという想いでいっぱいです！お楽しみに！」
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】