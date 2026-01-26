株式投資を始めたいけど…投資資金が少ないから無理？！株式投資はいくらから始められるの？【図解 株式投資の話】

株式投資は1万円からでもOK！

株式投資はいくらから始められるの？【図解 株式投資の話】

「株式投資を始めたいけど投資資金が少ないから無理かも」と思っている方もいることでしょう。投資資金が少ないと気になります。つい、あきらめてしまいます。

では、株式投資はいくらから始められるのでしょうか。

1万円以下でも始められます。

上場されている銘柄の中には株価が100円未満のものが複数あります。このような銘柄なら1万円以下で買えます。

たとえば、株価が50円の銘柄を100株買ったとします。50（円）×100（株）＝5000（円）

5000円あれば買えるわけです。

ちなみに、ほとんどの銘柄は100株単位で買えます（例外もあります）。

ネットを使って、「1万円以下で買える株」で検索すると、買える銘柄がわかります。

株価が100円未満の株でも、大きく儲けられることはあります。

もちろん、投資資金はある程度多いほうがいいです。投資資金が少ないと、銘柄の選択肢がかぎられてしまいます。「この株、値上がりしそう」と思っても、資金がなければ買えないこともあります。あきめなければなりません。

でも最初は無理せず、少ない投資資金で始めましょう。そして、株式投資が上手になってきたら少しずつ資金を増やしていきましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』