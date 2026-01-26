「株を買いたい」と思ったら証券会社で「取引口座」を開設しよう！初心者が沢山ある証券会社から選ぶポイントとは？【図解 株式投資の話】

株はどのようにして買うの？

証券会社で「取引口座」を開設しよう！【図解 株式投資の話】

株は証券会社を通して取引所で買い付けます。たとえば、「任天堂の株を買いたい」と思ったら、証券会社に買い注文を出して東京証券取引所で買い付けるわけです。

そのため、株取引をするには、まず証券会社で「取引口座」を開設しなければなりません。

証券会社はたくさんあるので、初心者の方はどこにすればよいのか迷ってしまうことでしょう。

証券会社を選ぶポイントはいくつかあるのですが、「売買手数料の安さ」と「ツールの充実度」で選びましょう。

株の売買には売買手数料がかかります。コストなので安いほうがいいです。各証券会社のホームページに「売買手数料」のページがあります。手数料の金額を確認し、自分の投資スタイルで手数料が安い証券会社で口座を開設しましょう。

また、証券会社ではさまざまなツールを提供しています。投資やトレードをする上で大変便利なので、ツールの充実度も重要なポイントになります。ただ、はじめのうちは「どのようなツールがよいのか」ということがわからないので、売買手数料で選んでもいいでしょう。

もし、どこの証券会社にすればよいかわからない場合は、「個人投資家に人気の証券会社」の中から選びましょう。売買手数料が安い証券会社やツールが充実している証券会社は人気があるので、「外れ」はないでしょう。

下図に「個人投資家に人気の証券会社」を紹介しておくので参考にしてください。

