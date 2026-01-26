通貨オプション ボラティリティー １週間が急上昇、介入警戒や米政府機関閉鎖リスクで
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 13.26 8.04 10.41 8.02
1MO 10.94 6.89 9.20 7.06
3MO 9.77 6.64 8.60 6.99
6MO 9.46 6.75 8.56 7.33
9MO 9.35 6.86 8.61 7.63
1YR 9.30 6.97 8.70 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.76 10.12 10.04
1MO 9.42 8.91 8.53
3MO 8.90 8.68 8.08
6MO 9.07 8.94 8.05
9MO 9.19 9.18 8.09
1YR 9.25 9.37 8.11
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は１３％台、ユーロドルは８％台など１カ月以降の水準を大幅に上回っている。日銀介入警戒感が台頭したことや、米政府機関閉鎖リスクが再燃していることなどが、米ＦＯＭＣのイベントリスクとともに材料視されている。
