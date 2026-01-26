通貨オプション　ボラティリティー １週間が急上昇、介入警戒や米政府機関閉鎖リスクで
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　13.26　8.04　10.41　8.02
1MO　10.94　6.89　9.20　7.06
3MO　9.77　6.64　8.60　6.99
6MO　9.46　6.75　8.56　7.33
9MO　9.35　6.86　8.61　7.63
1YR　9.30　6.97　8.70　7.82

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.76　10.12　10.04
1MO　9.42　8.91　8.53
3MO　8.90　8.68　8.08
6MO　9.07　8.94　8.05
9MO　9.19　9.18　8.09
1YR　9.25　9.37　8.11
東京時間16:30現在　参考値

　ドル円１週間は１３％台、ユーロドルは８％台など１カ月以降の水準を大幅に上回っている。日銀介入警戒感が台頭したことや、米政府機関閉鎖リスクが再燃していることなどが、米ＦＯＭＣのイベントリスクとともに材料視されている。