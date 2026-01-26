静岡･浜岡原発の再稼働に向けた審査における不正行為を受け、26日、原子力規制委員会が中部電力本店に立ち入り検査に入りました。



（記者）

「原子力規制委員会が立ち入り検査に入りました」



立ち入り検査は5人の検査官が行い、中部電力側は浜岡原発の責任者である、豊田哲也原子力本部長ら9人が対応しました。



浜岡原発3･4号機の再稼働に向けた審査の中で、地震の揺れの大きさ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した今回の不正。審査を行う原子力規制委員会は、当面の間、審査を「停止」することを決定しました。一方、中部電力に対しては他県のトップからも厳しい非難が…。





（島根県 丸山 達也 知事）「『こんなことをすると、原子力発電所は使えなくなるし携わった人間は全部クビになっていく』そういう風にして再発防止しなくてはいけない。なんで、社長辞めずに静岡県知事に謝りに行っているの？ちゃんちゃらおかしい」中国電力･島根原発がある島根県の丸山達也知事は、中部電力の経営陣が辞任しないのは「手ぬるい対応だ」と批判したのです。全国に波紋を広げている今回の不正行為。原子力規制委員会は立ち入り検査で、不正行為の動機や背景を調べるため関係者への聞き取りなどを行ったということです。26日、夕方、立ち入り検査を行った原子力規制庁の担当者が取材に応じました。（原子力規制庁の担当者）「経営層の保安上の責任･関与もあるので、そういったところや。社内でもこの件を問題視する声があったということなので、それがどう取り扱われたかという点について確認していきたい。どれだけ時間がかかるかは、まだ、現時点で申し上げられないです」