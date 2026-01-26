AIが日常生活に浸透する現状を受けて26日、慶応大学の研究団体が会見し、報道機関はどうあるべきか提言を発表しました。

慶応大学X Dignityセンターは、「AIによる情報空間の変質が、事実に基づく理性的なコミュニケーションが前提である民主主義を危うくする」と強い危機感を示しました。その上で、検証された情報を各社の倫理基準に基づいて提供する報道機関の重要性を指摘しました。

慶応義塾大学大学院法務研究科 山本龍彦教授「（AIの活用について）各社ガバナンスのあり方、進捗（しんちょく）具合はばらつきがある。この提言を出すことによって、統一感を持って取り組んでいただけるのではないか」

座長の山本龍彦教授はこのように述べた上で、今後も報道機関が「民主主義の守り手であり続けるために」として、

・国民の知る権利への奉仕など社会的責任と公的機能の再確認

・アテンションエコノミーとの適切な距離感の維持

・AIの適正な活用方針策定

・選挙災害時の機能強化

など7項目の提言を行いました。

同センターは今後、趣旨に賛同する報道機関や教育機関などと連携し、提言の実現や普及のための活動を続ける方針です。