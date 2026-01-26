中国初となる再使用型液体燃料ロケットの海上発射・回収用プラットフォームが、2026年2月5日頃に試験運用を開始すると報じられています。

中国メディアグループの報道によると、春節（旧正月）前後には国産商業液体燃料ロケットによる初の海上打ち上げ・回収試験が実施される予定とのことです。

【▲ 中国・山東省海陽市の東方航天港にあるロケット総合保障区の夜景（Credit: WPTO / Wikimedia Commons (CC0)）】

中国唯一の商業海上発射拠点「東方航天港」

新華社などの報道によると、このプラットフォームは山東省煙台市海陽市の「東方航天港（Oriental Aerospace Port）」内に新たに建設されているものです。東方航天港は中国唯一の商業海上打ち上げ母港として知られ、これまでに22回の海上打ち上げを成功させ、137基の衛星を軌道に投入してきた実績があります。

ただし、これまでの打ち上げはすべて固体燃料ロケットによるもので、液体燃料ロケットの海上発射は今回が初めてとなります。固体燃料ロケットは機動性に優れる一方でペイロード容量に制約があり、再使用もできません。液体燃料ロケットはより大きなペイロードを運べるうえ、第1段の回収・再使用が可能なため、衛星コンステレーション構築などのコスト削減に大きく貢献すると期待されています。

CGTNや新華社の報道によると、プラットフォームは海陽市沖合約3kmの人工島に建設されています。4基の大型油圧シリンダーを備えた起立システムにより、数百トンのロケットを水平状態から垂直に立てることが可能とされています。

また、深さ17mの火炎溝（フレームトレンチ）が摂氏3000度以上の排気プルームを処理し、周囲には冷却用の水放出システムも整備されているとのことです。推進剤の貯蔵エリアには液体酸素、液体窒素、ケロシン、メタンなどの設備が用意され、次世代液体燃料ロケットの運用に対応するとされています。

加速する中国の再使用型ロケット開発

このプラットフォームの運用開始は、中国の再使用型ロケット開発が本格化するなかでの動きです。2025年から2026年にかけて、国営・民間を問わず複数の企業が再使用型ロケットの開発を急ピッチで進めています。

2025年12月には、民間企業LandSpace（藍箭航天）の「朱雀3号（Zhuque-3）」が初飛行を実施。第2段の軌道投入には成功したものの、第1段の回収は着陸直前に失敗し爆発しました。同じく12月には、CASC（中国航天科技集団）傘下の商業ロケット企業が開発した「長征12号A」も初飛行に挑戦。こちらも軌道投入には成功しましたが、第1段の回収には至りませんでした。

【▲ 東風商業宇宙イノベーション実験区から打ち上げられた「長征12号A」ロケット（Credit: CASC）】

SpaceNewsによると、2026年1月16日には酒泉衛星発射センターで再使用型ロケット「長征12号B」の静的燃焼試験が成功しました。長征12Bは直径4mクラスのケロシン・液体酸素ロケットで、低軌道に約20トンを投入できる能力があるとされています。また、有人・貨物輸送用の再使用型ロケット「長征10号A」「長征10号B」も2026年中の試験飛行が予定されているとのことです。

民間企業でも、Space Pioneer（天兵科技）の「天龍3号」、Deep Blue Aerospace（深藍航天）の「星雲1号」、CAS Space（中科宇航）の「力箭2号」など、複数の再使用型ロケットが2026年初頭の試験飛行を目指しているとされています。

「宇宙強国の建設加速」が国家目標に

ロケット打ち上げ情報

2026年は中国の第15次五カ年計画（2026-2030年）の初年度にあたります。報道によると、この計画では「宇宙強国の建設加速」が初めて国家の重点課題として明記され、航空宇宙セクターは「戦略的新興産業」に位置付けられています。

また、中国は2025年12月に国際電気通信連合（ITU）へ20万機以上の衛星で構成される衛星コンステレーション計画を登録したとの報道もあります。このような大規模な衛星群を構築するためには、再使用可能なロケットによる高頻度・低コストの打ち上げ能力が不可欠です。

東方航天港は「2027年までに100回の海上打ち上げ、100機のロケット製造、100基の衛星投入、100億元の営業収益」という目標を掲げているとされています。今回の再使用型液体燃料ロケット用プラットフォームの運用開始は、こうした野心的な計画を実現するための重要な一歩となりそうです。

文・編集／sorae編集部

