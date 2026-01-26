BMSG、問い合わせフォームへの悪質投稿に声明「断固とした措置を講じてまいります」「良識ある行動を」【報告全文】
日高光啓（※高＝はしごだか／SKY-HI）が代表取締役社長を務めるBMSGが26日、公式ウェブサイトを更新。同サイト内お問い合わせフォームにおける悪質な投稿への対応について声明を発表した。
【写真】BE:FIRST、MAZZELら…BMSGオールキャスト
同社は「現在、弊社お問い合わせフォームは『ご意見、ご要望』等を承る窓口として運用しておりますが、当該窓口に寄せられるメッセージの中には所属アーティスト、トレーニー、および弊社従業員に対するご意見、ご要望の範囲を超えた悪質な投稿が散見されております」と報告。「誹謗中傷、名誉毀損にあたる表現」「プライバシーの侵害にあたる表現」「心身を傷つける執拗な攻撃、刑法上の脅迫、業務妨害に該当する表現内容」を例に挙げ、「本来の窓口の趣旨を著しく逸脱、濫用してお問い合わせフォームを利用する行為であり、昨年の秋以降、明らかに脅迫に該当する文言が断続的に投稿されていることもあいまって、弊社はこれらを極めて深刻な問題として捉えております」とした。
続けて「所属アーティスト、トレーニーおよび関係者（家族、親族、従業員を含む）の安全と心身の健康、そして活動の平穏を守るため、お問い合わせフォームを利用した悪質な投稿に対しては、以下の通り断固とした措置を講じてまいります」と発表。「特に悪質と判断されるケースについては、弁護士等の専門家と連携し、刑事告訴、発信者情報開示請求および損害賠償請求を含めた厳正な法的対応を一切の妥協なく進めてまいります」とし、「すでに警察等の関係機関と緊密な連携を図っており、投稿主の特定と証拠の保全を順次行っております」と伝えた。
そして「本報告は、ファンの皆様からの健全な応援や、建設的なご意見を制限することを目的としたものではございません。しかしながら、個人の尊厳を傷つけ、安全を脅かす行為に対しては、今後も毅然とした姿勢で対応を継続いたします。
皆様におかれましては、良識ある行動をもってアーティストおよびトレーニーを支えていただけますよう、心よりお願い申し上げます」とつづった。
【報告全文】
弊社公式ウェブサイトお問い合わせフォームにおける悪質な投稿への対応について
平素は、BMSG所属アーティストおよびトレーニーに対し多大なるご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。
この度、株式会社BMSG（以下「弊社」）は、弊社公式ウェブサイトのお問い合わせフォームに寄せられるメッセージの内容について、改めて弊社の方針をご報告し、皆様へ強くお願いを申し上げます。
1.お問い合わせフォームにおける悪質な投稿の現状
現在、弊社お問い合わせフォームは「ご意見、ご要望」等を承る窓口として運用しておりますが、当該窓口に寄せられるメッセージの中には所属アーティスト、トレーニー、および弊社従業員に対するご意見、ご要望の範囲を超えた悪質な投稿が散見されております。
・誹謗中傷、名誉毀損にあたる表現
・プライバシーの侵害にあたる表現
・心身を傷つける執拗な攻撃、刑法上の脅迫、業務妨害に該当する表現内容
これらは、本来の窓口の趣旨を著しく逸脱、濫用してお問い合わせフォームを利用する行為であり、昨年の秋以降、明らかに脅迫に該当する文言が断続的に投稿されていることもあいまって、弊社はこれらを極めて深刻な問題として捉えております。
2.今後の対応方針
弊社は、所属アーティスト、トレーニーおよび関係者（家族、親族、従業員を含む）の安全と心身の健康、そして活動の平穏を守るため、お問い合わせフォームを利用した悪質な投稿に対しては、以下の通り断固とした措置を講じてまいります。
法的措置の実施:
特に悪質と判断されるケースについては、弁護士等の専門家と連携し、刑事告訴、発信者情報開示請求および損害賠償請求を含めた厳正な法的対応を一切の妥協なく進めてまいります。
関係機関との連携:
すでに警察等の関係機関と緊密な連携を図っており、投稿主の特定と証拠の保全を順次行っております。
3.皆様へのお願い
本報告は、ファンの皆様からの健全な応援や、建設的なご意見を制限することを目的としたものではございません。しかしながら、個人の尊厳を傷つけ、安全を脅かす行為に対しては、今後も毅然とした姿勢で対応を継続いたします。
皆様におかれましては、良識ある行動をもってアーティストおよびトレーニーを支えていただけますよう、心よりお願い申し上げます。
2026年1月26日 株式会社BMSG
