プロ野球・広島は26日、2026年春季キャンプの1軍、2軍メンバーを発表しました。

2月1日から12日まで宮崎県・日南市で行われる1軍キャンプには、ルーキーからドラフト1位の平川蓮選手、2位・齊藤汰直投手、3位・勝田成選手、5位・赤木晴哉投手が参加。育成の小林結太選手も1軍に名前を連ねました。21日に右大腿二頭筋腱膜部損傷と診断されたドラフト4位の工藤泰己投手は2軍スタートとなりました。

また、ベテランの野間峻祥選手、會澤翼選手、堂林翔太選手、末包昇大選手は2軍キャンプインとなりました。

1軍は14日から沖縄県に場所を移しますが、そこでのメンバーは未定となっています。

【1軍】

投 手 / 齊藤(汰)・森浦・大瀬良・森・森下(暢)・床田・栗林・中粼・郄(太)・益田・滝田・高橋・赤木・鈴木・ターノック・島内・岡本・玉村・ハーン・辻

捕 手 / 坂倉・石原(貴)・小林(結)

内野手 / 勝田・矢野・小園・佐々木・菊池(涼)・渡邉・辰見・前川・佐藤(啓)・モンテロ・二俣

外野手 / 秋山・平川・久保・ファビアン・中村(奨)

【2軍】投 手 / 常廣・黒原・佐藤(柳)・ケムナ・工藤・塹江・長谷部・松本・郄木(快)・斉藤(優)・アドゥワ・遠藤・菊地(ハ)・日郄・杉田・小船・竹下・河野・杉原捕 手 / 會澤・持丸・清水・郄木(翔)・安竹内野手 / 羽月・堂林・林・西川・仲田・内田・岸本・ラミレス外野手 / 野間・末包・大盛・田村・中村(貴)・名原・ロベルト