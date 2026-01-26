「日本プロ野球名球会SP inハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。巨人の阿部慎之助監督（46）が先輩たちを前に“本音”を連発した。

元阪神監督・金本知憲氏（57）、元中日監督・谷繁元信氏（55）、そして元ヤクルト監督でもある古田理事長と監督経験者4人での座談会。

古田氏から「2025年、阪神強かったじゃないですか！かねもっちゃん！」と声をかけられた金本氏が「はい。戦力が安定してたのとピッチャー…けが人がいなかったっていうのがね」とまずは返答。「他のチームはけが人が多くて。他のチームが弱かった」と続けた。

ここで古田理事長から「ちょっと谷繁さんは飛ばして…実際に戦った監督がいらっしゃるんで」と次に聞かれた阿部監督は「もう安定した強さはあって。ピッチャーもしっかりしてますし。先発ピッチャーもあり余っていた状況で。いいピッチャーもファームで投げてたりとか、そういう状況だったんで。とてもうらやましく思いましたし。うちがやっぱりエース戸郷が（不調で）菅野の穴を埋められなかったっていうのが一番ですかね。岡本も（けがで）いなくなっちゃいましたし」と阪神と巨人の戦力差を語った。

開幕投手も任せた戸郷が2025年春先から絶不調。阿部監督は「自分でもどうしていいか分からない状況がず〜っと続いてたんじゃないかなっていうのはあったと思います。本人が多分ここまで大きな壁に当たったことがないので」とし、「本当に来年（2026年）に期待しようかなってのは思ってます」と戸郷の巻き返しに期待していた。