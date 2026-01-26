関ジャニ∞の元メンバーで歌手の渋谷すばる（44）が、25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。現在も旅行に行くなど、仲良しのSUPER EIGHT横山裕（44）とのエピソードを語った。

2人は昨年、対バンライブで共演を果たすなど、公私でともに過ごすという。

渋谷は横山との関係について「仲めっちゃいいですね。今でも友だちとしての感覚が、僕としてはそっちの方が多いかな。2人で海外旅行行ったりとか」と明かした。

山崎育三郎に「どっちから誘うんですか」と聞かれると、渋谷は「だいたい向こうです。旅行とか、僕下手したらどこの国行くかわかってないぐらい。（横山が）チケットとかホテルも全部やってくれるんで。都合のいいヤツなんで。誘ったらすぐ来るんで」と明かした。

「15歳とかから一緒にいるんで、それこそ大阪いたときとかは一緒に釣り行ってましたね」と続けた。「なんかね、武蔵さんって、格闘家の。ヨコ（横山）と釣り行ったらなぜか武蔵さんが現れるんですよ。わからないんですけど。僕はヨコから誘われて『釣り行こ』って言われて行くんですけど、気づいたら武蔵さんがいて、魚釣れたことより『武蔵デカっ』って。感動が全部武蔵さんに持ってかれる」と告白し、スタジオを笑わせた。