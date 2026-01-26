関ジャニ∞の元メンバーで歌手の渋谷すばる（44）が、25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。昨年秋に、SUPER EIGHT横山裕（44）との対バンライブを行ったきっかけを語った。

渋谷は「横山が連絡くれて、彼もソロプロジェクトを立ち上げようと構想していた時期なので、『アルバムに1曲書いてくれへんかな』みたいな話をされたのがきっかけですかね」と明かした。

渋谷は共演について「うれしかったんですよね。お互い別というかアーティスト同士でこうやって大きなステージで向き合えたということが。今までのお互いの時間を感じれた瞬間でもあるし。感慨深いというか」と語った。

渋谷は横山との関係について「仲めっちゃいいですね。今でも友だちとしての感覚が、僕としてはそっちの方が多いかな。2人で海外旅行行ったりとか」と明かした。

山崎育三郎から「どっちから誘うんですか」と聞かれると、渋谷は「だいたい向こうです」と明かした。

さらに「旅行とか、下手したらどこの国行くかわかってないぐらい。（横山が）チケットとかホテルも全部やってくれるんで。都合のいいヤツなんで。誘ったらすぐ来るんで」と明かした。