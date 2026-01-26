【秘密の放課後撮影会】 YouTubeチャンネル版 1月26日 公開

講談社「週刊ヤングマガジン」編集部は、新たなエンターテインメントの試みとして、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー・フィルムズ」との共同制作によるショートドラマ企画の第一弾作品「秘密の放課後撮影会」を、YouTubeチャンネル「ゴシップシュガー・フィルムズ」に1月26日19時に公開する。

本企画では「誌面（グラビア）で見た世界が、映像（ドラマ）で動き出し、多角的な視点で物語が完結する」というメディア体験を提供する。これまでのグラビアの枠組みを大切にしながらも、SNSや動画に親しんでいる世代に向けて、ヤンマガが提案するタレントの魅力を届けていくことを目的にしている。

キャストのフォロワーがYouTubeやSNSをきっかけにヤンマガの誌面やWebサイトを訪れる「新しい入り口」という位置づけ。番組では静止画（グラビア）と動画（ドラマ）をリンクさせることで1つの物語を多角的に楽しむ。マンガ、グラビアに続くヤンマガらしいショートドラマの形を模索しつつ、動画と誌面の相乗効果により、タレントが持つポテンシャルの最大化を目指す。

第一弾作品「秘密の放課後撮影会」

第1作目は、ヤンマガ初登場の若手女優・澤田百さんを迎え、瑞々しくも危うい放課後の物語を描く。

本作は、公開プラットフォームによって異なる視点で物語を楽しめる。本日公開されたYouTube「ゴシップシュガー・フィルムズ」版と、2月2日に公開予定のヤンマガ公式動画サイト「ヤンマガCLUB」版は、異なる出演者の視点で描かれており、両方を見ることでより深く物語の世界に浸ることができる。

【出演者 ※敬称略】

澤田百、野崎美優、海馬、鈴木ふみ奈

【作品概要】

舞台は、放課後の静かな校舎。多感な時期の女の子が同性に対して抱く、憧れや恋にも似た淡い感情を描きます。

「二人だけの放課後は、尊くて、眩しい――」

叙情的な映像と、それにリンクしたグラビアで彼女たちの瑞々しい表情を切り取ります。

誌面・Web・動画の連動スケジュール

ドラマの公開に合わせて、2月2日発売の「週刊ヤングマガジン」および「ヤンマガWeb」では、ドラマと密接にリンクしたグラビアを掲載する。

1月26日：YouTube「ゴシップシュガー・フィルムズ」公開

2月2日：ヤングマガジン公式動画サイト「ヤンマガCLUB」公開

2月2日：「週刊ヤングマガジン」発売／「ヤンマガWeb」連動グラビア公開

【担当者コメント】

この企画が始まったきっかけは、『グラビアをもっと楽しむために何かできないか』という純粋な欲求でした。可能性や才能を持つタレントを誌面に迎える際、写真という静止画の魅力に、ショートドラマという別ジャンルの熱量を掛け合わせることで、もっと面白い見せ方ができるのではないか。そんな実験的な試みからこの企画はスタートしています。 第一弾となる澤田百さんを筆頭に、魅力的なキャストたちが放課後の空気感をリアルに演じてくれました。ドラマを観てからグラビアを見るか、グラビアを見てからドラマを観るか。読者の皆さんがそれぞれ自由な感性で、この新しいエンタメを楽しんでいただければ嬉しいです