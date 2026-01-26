【1月25日のB2試合結果】新加入選手が活躍を見せ神戸が西地区首位キープ…青森は信州を破る大金星

1月25日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦第17節の6試合が開催された。

西地区の首位をひた走る神戸ストークスは敵地で福井ブローウィンズと対戦。第2クォーターで逆転に成功し後半にリードを広げて勝利した。ヨーリ・チャイルズが35得点11リバウンドの大活躍でチームをけん引。新加入のルーク・メイが24得点11リバウンドと勝利に貢献し、新天地で存在感を見せた。

東地区では最下位の青森ワッツが首位信州ブレイブウォリアーズと対戦。後半に逆転に成功し、そのまま勝利を収めた。ティム・ダルガーが27得点、そしてマックス・ヒサタケが20得点20リバウンドのダブルダブルを記録し勝利に貢献。今シーズン6勝目の青森は、信州の連勝を15で止める大金星を挙げた。

東地区3位の横浜エクセレンスはホームに同2位の福島ファイヤーボンズ迎えた。現在B2のスコアリングリーダーであるトレイ・ボイドがこの日も絶好調。34得点を記録する活躍でチームを勝利に導いた。横浜EXはこれで14連勝となり、福島に1ゲーム差まで迫っている。

そのほか、熊本ヴォルターズがベルテックス静岡と対戦。5選手が2ケタ得点をマークするバランスの良いバスケットボールを展開し勝利を収め、連勝を4まで伸ばした。

1月25日に行われたB2試合結果は以下のとおり。

■1月25日のB2試合結果



鹿児島レブナイズ 63－78 愛媛オレンジバイキングス



山形ワイヴァンズ 70－60 岩手ビッグブルズ



横浜エクセレンス 83－80 福島ファイヤーボンズ



福井ブローウィンズ 84－97 神戸ストークス



青森ワッツ 75－66 信州ブレイブウォリアーズ



ベルテックス静岡 70－81 熊本ヴォルターズ

【動画】破竹の勢いで14連勝…1月25日横浜EXvs福島ハイライト映像