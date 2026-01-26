声優アーティストユニット DIALOGUE＋が主催するフェス『DIALOGUE＋Festa!!』が、5月10日にSpotify O-EASTで開催される。

（関連：スフィア、petit milady、DIALOGUE＋......2024年声優ユニットシーン“節目”の動きを振り返る）

同公演はDIALOGUE＋にとって初のフェス主催に。昼の部『DAY stage』は、『リスアニ！』協力のもとKOTOKO、青木陽菜が登場するほか、DIALOGUE＋も生バンド編成＆ダンスでパフォーマンスする。

夜の部『NIGHT stage』は、DIALOGUE＋に多くの楽曲提供をしているパスピエ、多次元制御機構よだかを迎える。こちらもDIALOGUE＋バンドと共に、感謝と成長を表現するという。

なお同公演のチケットは、DIALOGUE＋オフィシャルファンクラブアプリ『Team D＋』ならびに『きゃにめ』にてチケット最速先行申し込みを2月15日23時59分まで受付中だ。

なおDIALOGUE＋は、8月2日にLINE CUBE SHIBUYAにてワンマンライブ『Dear our Summer』を開催予定。今回発表となった主催フェスは、“聖地”でのライブに向けたさらなる成長を描く『ROAD TO LINE CUBE』の終盤戦に位置付けられ、彼女たちの成長した姿を期待できるという。

（文＝リアルサウンド編集部）