ILLIT、パリで行われたJACQUEMUSのショーに出演！洗練されたビジュアルで群衆の視線を釘付けに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、パリ・ファッションウィークで圧倒的な存在感を放ち、“トレンドアイコン”としての真価を証明した。

■今回のショーのキーカラーである赤をポイントにした衣装で登場

ILLITは1月25日（現地時間）、フランス・パリのピカソ美術館で開催されたJACQUEMUSの2026年秋冬コレクションに出席した。JACQUEMUSのショーにK-POPグループのメンバー全員が招待されたのは、彼女たちが初めてとなる。

世界中のセレブリティが集結するなか、ILLITは洗練されたビジュアルで群衆の視線を釘付けにした。メンバーは今回のショーのキーカラーである赤をポイントにした衣装をまとい、感性的かつエレガントな魅力を発散。

このルックは、ブランドの創設者でありデザイナーのサイモン・ポート・ジャックムスが5人のメンバーのために自ら選定したもので、現場では各国のメディアやファンから激しいフラッシュを浴びた。

ILLITは、デビュー当初からファッション界で熱い注目を浴びてきた。2024年3月のデビューを前に、Acne Studiosの24年春夏グローバルキャンペーンモデルに抜擢されたほか、直後にパリ・ファッションウィークへ招待された経歴を持つ。

デビュー前にもかかわらず世界4大ファッションウィークに登場するという異例の快挙を成し遂げた彼女たちは、その後も多方面からラブコールを受け、その影響力を拡大し続けている。

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.01.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sunday Morning」

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/