　1月第3週の上昇率ランキングはブラジル株式の上昇を受け、ブラジル株を主要投資対象とするファンドが上位を占めました。

　下落ランキング上位ファンドの基準価額の主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三重県応援ファンド」は2000円、2位の「グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））」は2000円、3位の「メディカル・サイエンス・ファンド（医療の未来）」は2700円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+7.39％　ＨＳＢＣブラジルオープン
運用会社:ＨＳＢＣアセットマネジメント

2位　+7.30％　ＨＳＢＣブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）
運用会社:ＨＳＢＣアセットマネジメント

3位　+7.27％　ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（株式型）
運用会社:ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-16.50％　三重県応援ファンド
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

2位　-15.07％　グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）（グローバルＭａａＳ（年２回決算型））
運用会社:アモーヴァ・アセットマネジメント

3位　-13.50％　メディカル・サイエンス・ファンド（医療の未来）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ

株探ニュース