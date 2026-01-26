BE:FIRSTなどが所属する芸能事務所「BMSG」の公式サイトが26日に更新され、同社お問い合わせフォームに寄せられる悪質な投稿に声明を発表した。

同社は「お問い合わせフォームは“ご意見、ご要望”等を承る窓口として運用しておりますが、当該窓口に寄せられるメッセージの中には所属アーティスト、トレーニー、および弊社従業員に対するご意見、ご要望の範囲を超えた悪質な投稿が散見されております」と現状を報告。

「誹謗中傷、名誉毀損にあたる表現」などを例に挙げ「本来の窓口の趣旨を著しく逸脱、濫用してお問い合わせフォームを利用する行為であり、昨年の秋以降、明らかに脅迫に該当する文言が断続的に投稿されていることもあいまって、弊社はこれらを極めて深刻な問題として捉えております」と伝えた。

今後の対応については「厳正な法的対応を一切の妥協なく進めてまいります」と法的措置も辞さないと説明。さらに「すでに警察等の関係機関と緊密な連携を図っており、投稿主の特定と証拠の保全を順次行っております」と報告した。

最後に「本報告は、ファンの皆様からの健全な応援や、建設的なご意見を制限することを目的としたものではございません。しかしながら、個人の尊厳を傷つけ、安全を脅かす行為に対しては、今後も毅然とした姿勢で対応を継続いたします」と「良識ある行動」を呼びかけた。