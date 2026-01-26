オーイシマサヨシ、体調不良でラジオの出演見送り 代演は川崎鷹也
歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良、46）が26日、公式サイトを更新。体調不良のため、27日放送のMBSラジオ『オーイシマサヨシのヤングタウン』の出演を見送ると発表した。
【写真】「毎年若返ってる」オーイシマサヨシが公開した成人式と現在の“比較写真”
オーイシは「本日26日（月）収録＆生配信、明日27日（火）放送 MBS『オーイシマサヨシのヤングタウン』につきまして、オーイシマサヨシが体調不良につき、大事をとって出演を見送らせていただくことに致しました」と発表した。
続けて「なお、代演はシンガーソングライターの川崎鷹也様にご出演いただく予定です」とし、「楽しみにされていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただき、ご了承くださいますようお願い申し上げます」とつづった。
