野球日本代表・侍ジャパンは26日、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)へ臨む侍ジャパンの追加メンバーを発表し、MLB・ブルージェイズの岡本和真選手のコメントを公開しました。

岡本選手はオフにポスティングシステムを利用し、巨人からブルージェイズへ移籍。昨季まで11シーズン在籍していた巨人では、4年目・22歳のシーズンから6年連続30本塁打を記録、2023年には自己最多の41本塁打を放って本塁打王に輝くなど、「巨人の4番」として活躍を続けました。

侍ジャパンには2023年に行われた前回のWBCでもメンバー入り。決勝のアメリカ戦ではホームランを放ち、世界一に貢献しました。

岡本選手は「前回大会に続き、世界中の野球ファンが楽しみにしている、WBCに出場できることを嬉しく思います。井端監督をはじめ、ジャイアンツで共に戦ったメンバーもチームにいるのは心強いですし、大会連覇を目指してチームの勝利のために、しっかり調整して臨みたいと思っています」とコメントしています。

▽岡本和真 コメント全文ファンの皆さん、こんにちは。トロント・ブルージェイズの岡本和真です。前回大会に続き、世界中の野球ファンが楽しみにしている、WBCに出場できることを嬉しく思います。井端監督をはじめ、ジャイアンツで共に戦ったメンバーもチームにいるのは心強いですし、大会連覇を目指してチームの勝利のために、しっかり調整して臨みたいと思っています。たくさんの応援よろしくお願いします。また東京ドームでお会いしましょう。