アメリカに最強寒波襲来9人死亡、人口の7割超に影響　停電、欠航、休業相次ぐなかNYの名所でそり遊びの親子も

日本だけでなく、アメリカにも最強寒波が襲来。

死者が出るなど被害が拡大しています。

25日、ニューヨークでは未明から雪が降り始め、昼前には15cmほど積もっていて、スタックして進めなくなったタクシーの姿もみられました。

除雪作業をする人は「場所によっては55cmくらい雪が降った。ニューヨークでは10年ごとにめちゃくちゃ雪が降る」と話していました。

今回の寒波の影響で、ニューヨークでは屋外で6人が死亡。

南部テキサス州とルイジアナ州で、3人が低体温症で亡くなりました。

寒波はアメリカの南部から北東部にかけての広い範囲を直撃。

これまでに24の州と首都ワシントンが非常事態を宣言するなど、アメリカの人口の7割以上にあたる2億5000万人近くが影響を受けています。

一時、全米で100万戸以上が停電。

空の便も大幅に乱れ、25日だけで1万2000便以上が欠航しています。

そうした一方、ニューヨークの観光名所・セントラルパークではそりを持ち、雪の週末を楽しんでいる人たちも見られました。

また、タイムズスクエア近くでも子供たちが雪遊びを楽しんでいました。

フロリダから訪れた人：

きょう（フロリダに）戻る予定だったが、フライトがキャンセルになってしまった。あす帰れるといいけど。

ニューヨーク州の隣、ニュージャージー州でも足首まで雪が積もり、臨時休業する店が相次いでいました。

また、25日午後3時ごろの首都・ワシントン市内は、行き交う車がほとんどありませんでした。

アメリカの政治の中枢・ホワイトハウスには、雪の中、日本人が観光に来ていました。

愛知からの観光客：

こんな天気で、えらいことになってしまった。（ワシントンが）全部ホワイトハウスになってしまった。

寒波の影響は週明けも続くとみられています。