¡ÚÂçºå»ÔÄ¹Áª¡Û²£»³±Ñ¹¬»á¡¡ÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâÌÀ¡ÖÂçºå¤Ï¹½Â¤Åª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡Âçºå»ÔÄ¹Áª¡Ê£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Á°Âçºå»ÔÄ¹¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î²£»³±Ñ¹¬»á¤¬£²£¶Æü¡¢Âçºå¡¦Å·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï£²£°£±£µÇ¯¡¢¶¶²¼Å°¸µÂçºå»ÔÄ¹»þÂå¤Ë£±²óÌÜ¤Î¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ò½ä¤ë½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¶Ïº¹¤ÇÈÝ·è¡££²£°Ç¯¤Ë£²²óÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢ºÆ¤ÓÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÀß·×¿Þºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¸øÌó¤ò·Ç¤²¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤È¶¦¤Ë¼¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²£»³»á¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢£±£±Ç¯¤ËÂçºåÉÜµÄÁª¤Ë½éÅöÁª¤·£³´ü£±£²Ç¯Ì³¤á¡¢£²£³Ç¯¤«¤éÂçºå»ÔÄ¹¤ò£²Ç¯£¹¤«·îÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ìÄ¹¤¤¾¦Å¹³¹¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿²£»³»á¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ù±ç¼Ô¤äÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿»ÔÌ±¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£³¹Àë¼Ö¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤È»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡ÖÂçºå¤Ï½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µòÅÀ³«È¯¤¬¿Ê¤à¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»ÔÌ±ÀÇ¤È¤È¤â¤Ëºâ¸»¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯£¹·î¤Ë³¹¤Ó¤é¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¤äÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍ×¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢¹ñ³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî£²£°£²£µ¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÉÜÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤¬¡¢¤¤¤ÄÃç¤¿¤¬¤¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²¾Äê¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂçºå¤Ï¹½Â¤Åª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÉÜ²ñµÄ°÷¤È»Ô²ñµÄ°÷¤ÏÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀÎ¤ÏÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÂçºå»Ô¤Ê¤ó¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÌ±´Ö¤ÎÅê»ñ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈàÉû¼óÅÔ¡¦ÂçºåÅÔá¤È¤Ê¤ëÉ¬Í×À¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ª¤·¤«¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢º£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²þ³×¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·°Ý¿·¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤¿¡£