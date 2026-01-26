◆テニス ▽全豪オープンテニス第９日（２６日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２６日＝吉松忠弘】大会第１０日の２７日は、気温が最高４３度になる危険な暑さが予想され、主催者は、予定されていた車いすテニスの１回戦を延期すると発表した。また、開閉式屋根がない屋外コートは、当初、現地時間午前１１時開始の予定だったが、２時間繰り上げて、午前９時開始となった。

大会第７日の２４日も、気温が４０度近くに迫り、大会のヒートルールが午後２時３５分に適用され、進行中の試合はすべて中断された。センターコートでプレーしていた３連覇を狙う世界ランキング２位のヤニク・シナー（イタリア）は手足がけいれん。しかし、ヒートルールのおかげで、開閉式の屋根が閉められ、試合が続行。事なきを得た。屋外コートは約５時間ほど、プレーができなかった。

大会は、猛暑対策として、２０１９年に独自の「ヒートルール」を適用。試合の中断や屋根付きコートは屋根の開閉などで対策している。プレスルームには、現在の気温や湿度などが、ヒートルールのどの指標になるかが、ＣＧで掲示されている。ヒートルールの概要は次の通り。

◆ヒートルール メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。