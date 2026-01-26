え、その服【しまむら】なの！？ 40・50代が狙いたい「サマ見えアイテム」

ベーシックな服がしっくりくる40・50代だからこそ、ほんの少しの“今っぽさ”がコーデをさりげなくアップデートしてくれそうです。頑張りすぎずそれでいて手抜きに見えない、その絶妙なバランスが鍵。そこで今回は、大人コーデを発信しているインフルエンサー・@naco_roomsさんが紹介する【しまむら】のリアルバイアイテムに注目しました。着るだけでサマ見えを狙えそうなアイテムなので、ぜひチェックしてみて。

さりげないロゴが映える大人スウェット

【しまむら】「SH3ダンSフロッキーTR」\1,419（税込）

いつものコーデにこなれ感を出したいなら、スウェットアイテムが活躍しそう。@naco_roomsさんが選んだのは、落ち着いたライトカーキ系のくすみカラーが魅力のスウェットトップス。ドロップショルダーやしっかりめの袖・裾リブなど、「少し流行も取り入れたデザインも良い」（@naco_roomsさん運営ブログより）とお気に入りの様子です。主張しすぎないクリーンな雰囲気もあり、カジュアルからきれいめまで、ボトムスにも幅広く合わせやすそう。