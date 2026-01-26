Finally（ファイナリー）が2026年夏にメジャーデビューし、7月29日にZepp Shinjukuでワンマンライブを開催することを発表した。

これまでラウドな楽曲とハードかつキャッチーなボーカルワークで観客を魅了し、“ライブモンスター”としてライブ活動を続けてきた彼女たち。発表が行われたのは1月22日のduo MUSIC EXCHANGE公演だった。この日は事前に「特大発表」が予告されており、開演前から会場にはいつも以上の緊張感と期待が漂っていた。

ライブ中盤、Finallyのこれまでの歩みを振り返る映像がスクリーンに映し出され、その流れで「アイドル讃歌」が披露される。楽曲が進む中、突如として映像が切り替わり、同じ事務所の仲間であるCiONの姿が映し出された。ステージでは互いを意識し合ってきた存在でもあるCiONのメンバー、栞音と愛佳が、Finallyの楽曲を替え歌にする形で登場。会場には一瞬の戸惑いと笑いが広がり、張り詰めていた空気がわずかに緩んだ。

その流れの中で告げられたのが、2026年夏のメジャーデビュー決定、そして7月29日にZepp Shinjukuでワンマンライブが開催されるという発表だった。

このZepp Shinjuku公演はメンバーにとっても事前に知らされていない完全なサプライズで、状況を理解した瞬間メンバーの顔には驚きや戸惑い、喜びが入り混じった表情が浮かんだ。吉報であると同時に彼女たちが次のステージへ進む覚悟を突きつけられた瞬間でもある。

Finallyは今夏、テイチクエンタテインメント内レーベル・インペリアルレコードからメジャーデビューを果たす。ライブを軸に積み重ねてきた活動から次のステージへ踏み出すという決断がファンにも示された形だ。

発表を受け、会場には大きな拍手と歓声が広がった。観客一人ひとりがその決断を受け止め、背中を押すように沸き上がる空気が、会場全体を包み込んでいく。そこには、Finallyとファンの間に築かれてきた関係性が、確かに存在していた。

■＜Finally ONE MAN LIVE＞

2026年7月29日（水）Zepp Shinjuku

詳細後日発表

