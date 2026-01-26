ÀèÇÚ¥¤¥¸¥ê¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡ÄÍè¤Ê¤¤Ï¢Íí¤Ë¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡Æ±Î½¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡Ö¥¼¥¤ÎÏÃ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Âç´ØÍ§æÆ¤¬°ËÆ£Ã£ºÈ¤ÎÊª¿¿»÷¤òÇ§¤á¤ë¤â¡¢Ï¢Íí¤Ï¡ÖÁ´¤¯Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¤¡×
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï1·î26Æü¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤éµ¢¹ñ¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢À®ÅÄ»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£MFÂç´ØÍ§æÆ¤Ï¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ÀµÚ¡£Êª¿¿»÷¤ò¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¡¢¡ÖÁ´¤¯Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ÎFWº´Æ£Î¶Ç·²ð¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤Ë·Ñ¤°¡¢3¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Âç´Ø¡£³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥Ã¥À¤Î¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËACL¥¨¥ê¡¼¥È·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ËÇË¤ì¤¿ÃÏ¡£¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤´¤¯À²¤ìÀ²¤ì¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Öµ¤¸õ¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´¶¤¸¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶³Ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂç²ñ¡£Æ±Î½¤ËÅÁ¤¨¤ë½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç´Ø¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢Àëºà¼Ì¿¿¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¡Ê°ËÆ£¡ËÃ£ºÈ¤¯¤ó¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ¿Ëö¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ËÆ£ËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤·¡£¡ÖÁ´¤¯Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´Ø¤ÏËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¡Ö¥¼¥¤ÎÏÃ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë