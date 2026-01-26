東京工芸大学が、公式サイト内に「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を公開しました。

大学公式および各学科・コースが運用しているSNSの投稿を集約したページです。

東京工芸大学「大学の日常をチェック SNSギャラリー」

公開日：2026年1月22日

URL：https://sns.t-kougei.ac.jp/

東京工芸大学は、公式サイト内に、新たに「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を公開しました。

大学公式および各学科・コースが運用しているSNSの投稿を集約したページで、各SNSのアカウントを持っていない方でも、投稿内容が閲覧できます。

東京工芸大学では、大学公式・各学科・コースがそれぞれ、特色や日常、授業・制作・研究活動、学生の取り組みなど、大学の「いま」を日々SNSを通じて発信しています。

このたび、より多くの方が大学の最新情報や日常の取り組みにアクセスしやすい環境を整えることを目的に、このページが新たに立ち上げられました。

このページは、大学公式・各学科・コースで運用しているSNSアカウント(Instagram、Facebook、YouTube、Xなど)の投稿を一覧で閲覧できる専用ページです。

通常、閲覧者はSNSアカウントを保有していないと投稿内容が閲覧できませんが、このページ内であればSNSのアカウントを保有していなくても、投稿内容を閲覧・再生することができます。

SNSのアカウントを持っている方は、ページ内のリンクから各SNSへ遷移し、フォローすることも可能です。

また、大学公式サイトTOPページで表示されるこのページのバナーには、最新の投稿内容が反映される仕組みを導入しており、最新情報が更新されるとバナー画像も連動して切り替わります。

これにより、更新状況を視覚的に確認できる“生きたバナー”となっています。

東京工芸大学は、このページが、大学と社会を繋ぐコミュニケーションツールとして、多くの方に活用されることを期待しています。

東京工芸大学について

東京工芸大学は、1923(大正12)年に創立した「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、当初から「テクノロジーとアートを融合した無限の可能性」を追究し続けてきました。

2023年に創立100周年を迎えています。

テクノロジー(工学)とアート(芸術)を融合させた力で、新たな価値の創造を目指す大学ならではの取り組みをこれからも続けるとともに、大学の魅力や日常を積極的に発信していきます。

公式サイトURL：https://www.t-kougei.ac.jp/

学部学科構成

工学部 工学科

情報学系：情報コース工学系：機械コース、電気電子コース建築学系：建築コース

芸術学部

写真学科映像学科デザイン学科インタラクティブメディア学科アニメーション学科ゲーム学科マンガ学科

SNSアカウントがなくても大学の“いま”を気軽にチェックできるページです。

東京工芸大学「大学の日常をチェック SNSギャラリー」のよくある質問

Q. 「大学の日常をチェック SNSギャラリー」とは何ですか？

A. 東京工芸大学の公式および各学科・コースのSNS投稿(Instagram、Facebook、YouTube、Xなど)を一覧で閲覧できる公式サイト内の専用ページです。

Q. SNSのアカウントを持っていなくても見られますか？

A. はい、SNSのアカウントを保有していなくても、投稿内容を閲覧・再生することができます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 各学科・コースのSNSの投稿を集約！東京工芸大学「大学の日常をチェック SNSギャラリー」 appeared first on Dtimes.