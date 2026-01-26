特産物である「モサエビ」を使用したメニューも！リーベルホテル大阪「鳥取フェア2026」

リーベルホテル大阪の1F 「Cafe＆Bar LIBER」にて、期間限定の食の祭典『鳥取フェア2026』が開催されます！

2026年2月1日(日)から3月31日(火)までの期間、鳥取県協賛のもと、自然豊かな「鳥取」で丹精を込めて育まれた多彩な食材を楽しめる特別企画です☆

リーベルホテル大阪「鳥取フェア2026」

販売期間：2026年2月1日(日)〜3月31日(火)

販売場所：リーベルホテル大阪 1F 「Cafe＆Bar LIBER」

特設ページ： https://hotel-liber.jp/event/2026_tottori_fair/

「鳥取フェア」は、鳥取県特産品の魅力をもっと伝えたいという思いから、鳥取県とリーベルホテル大阪の共同で実施するフェアです。

2026年で6回目の開催を迎えます。

「鳥取和牛」をはじめ「とっとり琴浦グランサーモン」など、鳥取県が誇る食材をリーベルホテルのシェフが特別メニューとして仕立て、一皿ごとに食材本来の魅力を堪能できます。

また2026年は新たに、鳥取県の特産物である「モサエビ」を使用したメニューが登場します。

弾力のある食感と濃厚な甘みが特徴で、「幻のエビ」とも称されるモサエビを贅沢に使用した新メニューが用意されています。

開催期間中はフェア対象のメニューをよりお得に楽しめるよう、特別価格で提供されます。

「鳥取フェア2026」メニュー詳細

ディナータイムでは、ホテルシェフこだわりの素材とともに作り上げられたコース料理を提供します。

またランチタイムには、ローストビーフ丼やスパイシーカレー、パスタなど、気軽に召し上がれるメニューがラインアップされています。

そのほか、お部屋でも楽しめるテイクアウトメニューや、鳥取県オリジナルブランドいちご「とっておき」を使用したジェラートも用意されています。

【ディナーメニュー】

前菜からスープ、魚料理、メイン料理まで鳥取県の特産品をふんだんに使用した特製コース料理を心ゆくまで堪能できます。

「鳥取県産食材のスペシャルコース」

価格：通常価格14,000円 → 特別価格11,000円(税込)

鳥取県産「ベニズワイガニ」や「モサエビ」、「とっとり琴浦グランサーモン」などの海の幸と、「鳥取和牛」や「大山芳醇豚」など大地の恵みを贅沢に使用した特製コース料理です。

鳥取の豊かな自然が生み出す味わいを一皿一皿に込め、特別なひとときをお届けいたします。

コース内容

【Amuse】鳥取県産ベニズワイガニのパンケーキ 西条柿の白和え添え【Appetizer】大山芳醇豚と鴨のパテ・ドゥ・カンパーニュ 梨のフルーツらっきょうと共に【Second Appetizer】とっとり琴浦グランサーモンのミ・キュイ レモンタイムとアーモンドを纏わせて 春菊と星空舞のリゾット【Soup】鳥取県産モサエビと甘海老のビスクスープ【Fish】えてがれいの一夜干し ねばりっこの煮びたし 湖山池のしじみと稲の姫のエマルション 木の芽の香り【Granita】鳥取しょうがのグラニテとスパークリングワインのジュレ【Main】鳥取和牛の炭火焼サーロインステーキ 産地直送野菜の石釜焼き【Dessert】鳥取県産いちご「とっておき」と黒胡麻のアクセント 「とっておき」のジェラート添え【Bread】大山こむぎを使ったバケット【Drink】サンド・アライアンス珈琲

「鳥取和牛のサーロインステーキセット」

価格：

150g 通常価格8,600円 → 特別価格7,000円(税込)

200g 通常価格11,000円 → 特別価格8,800円(税込)

炭火でじっくりと焼き上げた鳥取和牛は、香ばしさと肉汁の旨みが際立ちます。

特製の石釜で甘みを引き出した野菜とともに、素材本来の味わいを堪能できます。

セットにはスープ・パンorライス・コーヒーor紅茶が含まれています。

プラス料金1,400円で、前菜・ミルクジェラートを追加できます。

「とっとり琴浦グランサーモン 北条ワインを使ったマルブリュールソース」

価格：通常価格3,600円 → 特別価格3,000円(税込)

程良い脂が乗った良質な「とっとり琴浦グランサーモン」を高温の石釜で焼き上げており、中はしっとりとした食感に。

酸味のある北条ワインを使用した白ワインベースのソースと大葉オイルで仕上げた一品です。

セットにはスープ・パンorライス・コーヒーor紅茶が含まれています。

プラス料金1,400円で、前菜・ミルクジェラートを追加できます。

＜ご予約はこちらから＞

【ランチメニュー】

「鳥取和牛のローストビーフ丼」

価格：通常価格3,500円 → 特別価格2,450円(税込)

低温でじっくりと火入れした鳥取和牛もも肉を贅沢に使用した、鳥取フェアの人気No.1メニュー。

自家製ソースステーキと温泉卵をトッピングし、ボリューミーに仕上げました。

「鳥取和牛のスパイシーカレー ミニッツステーキ添え」

価格：通常価格3,000円 → 特別価格2,100円(税込)

鳥取和牛のすじ肉を柔らかく炊き、数種のスパイスを調合した自家製カレー。

和牛ステーキや鳥取県産ながいも「ねばりっこ」をトッピングに添えた贅沢な一品です。

「鳥取県産モサエビとベニズワイガニのビスク風パスタ」

価格：通常価格2,800円 → 特別価格2,000円(税込)

甘みが特徴の鳥取県産モサエビとベニズワイガニの旨みを凝縮させたビスクソースがパスタとの相性抜群。

ソースにはクリームを加えてマイルドさを表現しています。

【テイクアウトメニュー】

「鳥取和牛のピッツァ」

価格：通常価格2,900円 → 特別価格2,000円(税込)

柔らかく炊き上げた鳥取和牛をトッピングし、特製の石釜で焼き上げた贅沢なピッツァです。

「鳥取和牛のローストビーフ丼」

価格：通常価格3,500円 → 特別価格2,450円(税込)

低温でじっくりと火入れした鳥取和牛もも肉を贅沢に使用した、鳥取和牛フェアの人気No.1メニューです。

「鳥取和牛のスパイシーカレー ミニッツステーキ添え」

価格：通常価格3,000円 → 特別価格2,100円(税込)

鳥取和牛のすじ肉を柔らかく炊き、数種のスパイスを調合した自家製カレー。

和牛ステーキを贅沢にトッピングしています。

＜ご予約はこちらから＞

【ジェラート】

鳥取県産いちご「とっておき」のジェラート

価格：通常価格700円 → 特別価格550円(税込)

鳥取県オリジナルブランドいちご「とっておき」を贅沢に使用したジェラートです。

いちご本来の甘みと酸味を活かした、軽やかな味わいが特徴です。

(※「とっておき」含有率40％)

テイクアウトも可能です。

リーベルホテル大阪「鳥取フェア2026」の紹介でした。

※写真はイメージです。

※表示の料金は消費税・サービス料を含みます。

※食材の仕入れ状況により、内容は予告なく変更となる場合がございます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特産物である「モサエビ」を使用したメニューも！リーベルホテル大阪「鳥取フェア2026」 appeared first on Dtimes.