西前頭4枚目で初場所に臨んだ静岡･熱海市出身・熱海富士。



連敗スタートしたものの9連勝を飾るなど徐々に波にのっていった熱海富士。



10日目には取り直しで…。



横綱･大の里を撃破しました。



11勝3敗で大関・安青錦と並び優勝争いトップで25日の千秋楽を迎えました。



悲願の初優勝が目前とあって、地元の熱海市総合福祉センターではパブリックビューイングが開催され、100人を超える地元の人やファンが熱い声援を送りました。





（熱海富士後援会 渡辺 修一 副会長）「乗りに乗ってますから、今、風は熱海富士に吹いていますので、絶対きょう勝っていただいて。自力で優勝を決めて欲しい。熱海富士。がんばれ」（応援する人）「熱海富士関らしく、自分らしい 相撲をお願いします。がんばれ」（応援する人）「熱海富士、がんばれ」一方、熱海富士の母校である沼津市の飛龍高校では。（記者）「優勝まであと一歩ということで、母校の飛龍高校では急きょパブリックビューイングを開催しています」相撲部の後輩らが集まり熱いエール。（飛龍高校相撲部）「熱海富士。がんばれ」「熱海富士」の名前が書かれたタオルやうちわなどを持ちながら、歴史的瞬間を見逃すまいと、少し緊張した様子の後輩たちの姿が見られました。（飛龍高校 相撲部員）Q.間もなく先輩の取り組みが始まるが？「緊張しますね。とりあえず優勝してほしい」（飛龍高校 相撲部員）「緊張はすると思うが、いつも通りの相撲をして勝ってほしい」また、飛龍高校相撲部の顧問からはこんな声も。（飛龍高校 相撲部顧問 井伊 あおい さん）「3度目の正直で、今回が一番期待している。いつもここで大騒ぎしながら応援しているが、いま一歩届かないので、きょうも精一杯声援を送りたい」そして…多くの人の期待を背負いながらむかえた本割、欧勝海との一番。寄り切りで見事、白星。初優勝へ大きく前進します。（応援する人）「胸いっぱいです。絶対いけるよね」（飛龍高校 相撲部員）「もう、うれしいのひとことよかったです。しっかり自分の相撲ができていてよかった」（飛龍高校 相撲部員）「気合入っていてかっこよかった。ドキドキしている優勝してほしい」（飛龍高校校長）「優勝決定戦が残っているので応援したい。緊張するがドキドキもあるけどワクワクもある。（勝って）ワクワクに変えてほしい」その後、安青錦も琴桜に勝ち、熱海富士と同じ12勝3敗に…賜杯の行方は優勝決定戦に持ち込まれます。この大一番を前に、パブリックビューイング会場の熱気は最高潮に。（熱海市総合福祉センター）「熱海富士。熱海富士」そして、いよいよ安青錦との優勝決定戦。（熱海市総合福祉センター）「あ～」（飛龍高校）「あ～」首投げで惜しくも黒星…。優勝決定戦で敗れ、悲願の初優勝にあと一歩およびませんでした。（熱海市総合福祉センター）（応援した人）「悔しいです。優勝決定戦まで持ち込んで頑張ったなというのは、お疲れさまでした。頑張りましたと伝えてあげたい」（熱海富士後援会 渡辺 修一 副会長）「あー。本当に惜しかった。ことしも横綱2人を破って上位に来てますんで、いい相撲が取れるようになって、前に出る、足が出る相撲ですから来場所が本当に楽しみ」（飛龍高校 相撲部顧問 井伊 あおい さん）「残念でした…あと一押しだったのに…本当に惜しかった。残念だけど、みんなに夢を見させてくれた。いつか勝つと信じて応援し続ける」（飛龍高校 齊藤 浩幸 校長）「いい相撲だっだが残念。相手もやはり強かった。最後の力のかけ方が紙一重なのかなと。相撲の難しさを感じた」熱海富士の雄姿を見届けた後輩たちは、先輩の熱い戦いに刺激を受けたようで。（飛龍高校 相撲部員）「自分たちにも励みになった優勝はできなかったが、ここまで頑張ってくれたので、自分たちもつなげられるように/さらに頑張っていきたい」（飛龍高校 相撲部員）「15日間頑張ってくれてありがとうと感謝を伝えたい。次の場所までしっかり整えて次の場所で頑張ってほしい」そして、一夜明けた26日…。国技館で千秋楽の取り組みを見届けた飛龍高校相撲部の栗原大介監督は愛弟子の奮闘を讃えました。（飛龍高校相撲部 栗原 大介 監督）「いい相撲だった。怖がらずにどんどん前に出ていて、熱海富士らしい相撲ができていたと思う」優勝まで、あと一歩のところまでたどり着いた愛弟子・熱海富士。その姿を見て監督が感じたのは…。（飛龍高校相撲部 栗原 大介 監督）「それだけ注目の一番っていうので、すごいなと。これだけ注目の場で相撲がとれるのは、改めて成長を感じた。熱海富士に足りないところは勝ち切る強さだと思うが。流れとか運とかいろいろなものがあって結果が出てくるので、相撲の神様がいれば、そのとき（優勝するとき）じゃないよ、もっと強くなりなさい ということじゃないかと思っている」優勝を果たす、あと一歩を乗り越えるために。監督は、淡々と、粛々と稽古を積み重ねてほしいと話しました。そして、ここは三島市にある食堂「しんちゃん」。お店の店主だった杉山信二さんは三島市相撲連盟の元会長で、熱海富士が相撲を始めた小学校5年生から中学まで「三島相撲クラブ」で指導してきた恩師。実は、熱海富士は、飛龍高校に入学してから約半年間、杉山さんの自宅に下宿していたのです。（光玉母食堂 めし しんちゃん 杉山 信二さん･2023年9月 放映時）「飛龍高校を勧めたのはぼくなんです。ちょうど中間地点なんです、うちが。飛竜高校と熱海（熱海富士の自宅）が。通うのに少しでも楽だから、ここからどうだって感じで」熱海富士を応援することが何よりも楽しみだったという杉山さんでしたが、2025年11月に病気で他界。妻の美香さんは、今回の熱海富士の活躍は天国にいる信二さんにもきっと届いているはずと話します。（光玉母食堂 めし しんちゃん 杉山 美香 さん)「大喜びだと思います、本当によろこんでいたと思う。優勝決定戦だなんて、絶対に喜んでいた。すごく応援していたと思う」熱海富士が大好きだったというのが、焼肉とから揚げの定食。ご飯は超特盛サイズでラーメン付き名づけて「さくちゃん定食」。美香さんは、また、この定食を食べて、次こそは初優勝を飾ってほしいと願っています。（光玉母食堂 めし しんちゃん 杉山 美香 さん)「お線香あげている時に熱海富士は負けちゃったけど、次があるものね…と話した。次の大阪場所もあるし、この好調さを引き継いで頑張ってもらいたいと思う」初場所で敢闘賞を受賞した熱海富士。来場所は初の三役入りも期待され、さらなる活躍に注目が集まります。