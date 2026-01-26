衆院選への対応が注目されている吉村知事は25日、山形県1区の2つの陣営を激励のため訪れました。支援のスタンスは明らかにしていない中、2025年1月の知事選で支援を受けたことに対して配慮した形です。



吉村知事は25日、県1区から出馬を予定する中道改革連合・前職の原田和広さんの事務所開きに出席し、激励しました。



吉村知事「本当に優秀な方であるし、理論武装は素晴らしいものがある。もうちょっと愛嬌があれば、という注文をさせてもらう。原田さんには全力で県民に訴えてほしい」



吉村知事はその後、同じく県1区からの出馬を予定する自民党新人の遠藤寛明さんの事務所を訪れ、激励しました。

吉村知事は2025年1月の知事選で、寛明さんの父・利明さんから支援を受けたことへの感謝の言葉を述べました。



吉村知事「私の5期目の選挙の時は、遠藤利明県連会長、森谷仙一郎県連幹事長が“支持”というところまで取り付けてくださって大変ありがたく思ったところ。利明氏に御礼を申し上げながら、寛明氏、しっかり頑張ってくださいと申し上げ、あいさつとさせていただきます。皆さん、頑張ってください」



吉村知事を支援した人たちへの「恩返し」のスタンスによる対応とみられていますが、吉村知事は取材には応じず、他の2つの選挙区に関する自身のスタンスについては明らかにしませんでした。