音声DL版としてリニューアル！ベレ出版『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』

ベレ出版から、英会話トレーニング書『［音声DL付改訂版］どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』が登場します。

2006年の発売以来、長年支持されてきたロングセラーが、音声ダウンロード形式にリニューアルされました☆

ベレ出版「［音声DL付改訂版］どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」

書名：『［音声DL付改訂版］どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』

著者：森沢 洋介

発売日：2026年1月21日

定価：本体1,700円＋税

判型：四六判・並製

ISBN：978-4-86064-813-8

発行：有限会社ベレ出版

シリーズ累計170万部を突破する「瞬間英作文」シリーズの中核タイトルであり、旧版単体でも累計94万部を記録したベストセラーがリニューアル。

今回の改訂では、学習効果はそのままに、学習環境の変化に合わせて音声提供方法をCDからダウンロード形式へ刷新。

スマートフォンやPCで、より手軽に学習できる仕様へと進化しました。

「知っている英語」を「使える英語」へ変える定番トレーニング

『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』は、中学英語レベルの基本文型を使い、日本語から英語へ瞬時に変換する練習を大量に行うことで、英語の語順を体に染み込ませるトレーニング書です。

「簡単な文なのに、とっさに口から出てこない」といった、多くの学習者が抱える壁を、スピーディーに・声に出して・繰り返すことで乗り越える構成が高く評価され、長年にわたり支持されてきました。

このトレーニングを行うことで、頭の中に英語回路が出来上がり、英文を考え込むことなく自動的に楽々と作り出せるようになります。

改訂のポイント：音声DL化で、より使いやすく

今回のリニューアルでは、内容の本質はそのままに、以下の点が改訂されました。

音声をCD付属から音声ダウンロード方式へ変更スマートフォンでの学習に適応し、通勤・通学やスキマ時間での活用が可能学習者の声を踏まえ、音声の各フレーズ間のブランク時間を、従来のハードモード(1.5秒)に加え、基本モード(2.5秒)を用意

これにより、従来の学習効果を保ちつつ、現代の学習スタイルに合った一冊となっています。

「わかっている」を「できる」にする瞬間英作文トレーニング方法

STEP 01 日本文を見て英作文する

英作文は口頭で素早く行います。

スピーディに流れるように行うのが上達の秘訣です。

STEP 02 英文を見て答え合わせをする

答えの英文を見て自分の作った英文と比べます。

すぐに英文が出てこないなら構わずどんどん答えをみてしまいます。

「どんな英文になるのか」という問題意識を持って、「なるほど」という納得感があることが条件です。

STEP 03 英文を口に落ち着ける

英文を見ながら、声に出して何度か音読します。

文の構造や意味を理解しながら行うことが大切です。

STEP 04 英作文の流し

日本文を連続して、一回ずつ英作文します。

STEP 03までのトレーニングを繰り返せば、流れるように瞬間英作文が連続してできるようになります。

読者・学習者からの評価・実感

多くの学習者がこの書籍に取り組んだ後、「英語が口から出る感覚が明確になった」「学習の継続につながった」といった具体的な評価を寄せています。

反射的に英文が出るようになった中学英語レベルの簡単な文でも、瞬時に英語が出るようになったという声が多数あります。

「頭の中で考えるのではなく、とっさに英文が組み立てられるようになった」という実感が評価されています。継続しやすいシンプルな構成が好評例文がシンプルで、すぐに答えを確認できる構成のため、「続けやすい」「学習のリズムをつかみやすい」という意見が多く見られます。

学習の負担が少なく、スキマ時間での学習にも適している点が支持されています。中学文法の整理に役立つ「文法の基礎があいまいだった部分が整理できた」という評価もあり、基礎力強化に寄与しているという声があります。

基礎固めの学習書としての価値を支持するレビューも多数確認できます。地道な反復が効果につながるという実感継続学習者からは「繰り返すほど効果が感じられる」といった評価が出ています。

応用編との併用で、さらなるレベルアップ

同時刊行の『スラスラ話すための瞬間英作文シャッフルトレーニング［音声DL付改訂版］』と併用することで、文型をシャッフルした実践的なトレーニングにも取り組めます。

基礎から応用へと段階的に力を伸ばせる“黄金コンビ”として、多くの学習者に選ばれてきたシリーズです。

森沢 洋介式 英語上達マップ

瞬間英作文シリーズをはじめとした森沢 洋介氏著作の特設ページが開設されています。

森沢 洋介式 英語上達マップ

「音読パッケージ」など、他のトレーニング法についても紹介されており、英語学習のプランニングに役立ちます。

スマートフォンやPCで手軽に学習できるようになった、英会話トレーニングの決定版。

有限会社ベレ出版「［音声DL付改訂版］どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」の紹介でした。

ベレ出版「［音声DL付改訂版］どんどん話すための瞬間英作文トレーニング」のよくある質問

Q. 「瞬間英作文」トレーニングとは何ですか？

A. 中学で習うレベルの文型で簡単な英語をスピーディに、大量に声に出して作るトレーニングです。

これにより、頭の中に英語回路が出来上がり、英文を考え込むことなく自動的に作り出せるようになります。

Q. 今回の改訂版の主な変更点は何ですか？

A. 音声の提供方法がCDからダウンロード形式に変更された点が大きな変更点です。

また、学習者の声に応え、音声の各フレーズ間のブランク時間を基本モード(2.5秒)とハードモード(1.5秒)の2種類から選べるようになりました。

Q. 英語初心者でも取り組めますか？

A. はい、このトレーニングは中学英語レベルの基本文型を使用するため、基礎固めにも適しています。

「文法の基礎があいまいだった部分が整理できた」という学習者からの評価もあります。

