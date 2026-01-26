愛知県春日井市で開かれている「シニアのための生成AI講座」。そこには、スマホ操作に戸惑いながらも、年賀状作りなどを通して最新技術に挑戦するシニアたちの姿がありました。

■「生成AI講座」で年賀状作りに挑戦



春日井市で開催されていたのは、2025年にスタートした「シニアのための生成AI講座」。生成AIの使用上の注意点から実践まで、基本を学べます。

この日の最高齢は、83歳の男性です。





83歳の男性：「生成AIという言葉は聞くが、内容を理解していないので。何ができるか理解して、文章を作ってみたい」今回の目的は、生成AIを使った年賀状作り。指示された文章を入力し、音声でもAIに指示を出します。女性参加者：「ウマのおめでたい色合いの画像を作ってください」すると…。

女性参加者：

「すごい、かわいい、きれいですね」



男性参加者：

「同じ文章でも違うんですね」



全員が同じ指示を出したにもかかわらず、それぞれのスマホには別々のデザインが。このAIの特性に、みなさん興味津々。

83歳の男性：

「同じことを話したり入力しているのに、それぞれ全然違うのが摩訶不思議」

■学び続ける理由と人気の背景



講師の女性：

「15人枠で多いと70人から応募が。4～7倍の倍率になっています」



「シニアのための生成AI講座」は、倍率4倍以上の人気講座。なぜ生成AIについて学ぼうと思ったのでしょうか。



女性参加者：

「悩みがあるときに、聞くと答えてくれる」



別の女性参加者：

「確定申告をやろうと思ったら、全部スマホでやれと。できないので困ることがある。AIをもっと勉強しないと」

男性参加者：

「病気になりかけたときに、医者に行く前にAIに聞いて症状を理解したうえで通院。年寄りの相談相手になってくれています」



最新のトレンドを敬遠するのではなく、積極的に取り入れて、暮らしを充実させる。そこには、年齢にとらわれず、新しい技術にチャレンジするシニアの姿がありました。



2026年1月12日放送