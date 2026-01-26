〈「服や下着を剥ぎ取られ、1時間近くも…」通っていたジムオーナーに襲われたシングルマザーをさらに絶望させたのは“検察官”の“非情すぎる一言”だった〉から続く

犯罪被害者が加害者に損害賠償を請求すると、なぜか後ろ指を指されることがある。しかし、現実はあまりに過酷だ。治療費、休業損害、転居費用、そして精神的ケア。被害に遭った瞬間から、被害者は経済的にも追い詰められていく。

だからこそ『犯罪被害者代理人』（集英社新書）の著者、弁護士の上谷さくら氏は「お金に色は付いていないし、賠償金は私の弁護士口座に振り込まれて綺麗なお金になってからあなたの口座に振り込むから大丈夫。マネーロンダリングみたいなもの」と冗談めかしてでも、被害者に賠償金の受け取りを強く勧める。しかし、中には訴訟をしてまでの賠償金の請求を積極的にお勧めしないケースもあるのだとか。いったいどういうことなのだろう。同書の一部を抜粋して紹介する。

治療、休業、引っ越し……被害者にのしかかる負担

日本では犯罪被害者が加害者に損害賠償を請求したり、加害者から金銭を受け取ったりすると、「結局は金目当てか」などと非難を浴びることがあります。本当におかしなことです。犯罪の被害に遭うと、被害者はその直接的な被害だけにとどまらず、どれだけ理不尽な経験をするかということが分かれば、そんな心ない言葉を浴びせる人もいなくなるのではないでしょうか。被害者は被害に遭ったあとも経済的、時間的、そして精神的、肉体的に多大な被害を受け続けるのです。



例えば、暴行されて怪我をすれば病院に行きますが、そのための交通費や診察費、薬代がかかります。治療で入院や手術が必要なら、そのためのお金もかかります。会社員なら仕事を休まねばなりませんし、自営の方なら休業しなければならず、その分、収入が減ります。弁護士に依頼すれば、弁護士費用がかかります。

少し話は逸れますが、裁判員制度で裁判員に選ばれた人には、国から交通費も日当（1日あたり1万円以内）も出ますし、裁判員休暇制度を導入している企業のうち約6割が有給休暇を認めています。しかしながら、被害者が自分の裁判に被害者参加する際には、交通費と日当（1日あたり1700円）は出るものの、公の休暇制度はなく、「有給がもうないので被害者参加は諦めます」という人もいるのです。被害者参加制度の対象外の犯罪被害の場合、交通費も日当も出ません。そのため、犯罪被害に遭った人が裁判に参加するための費用の公的給付は絶対に必要なものだと私は考えています。

事情聴取に伴う「大きな精神的苦痛」とその影響

話をもとに戻します。こうした犯罪被害者になることの損失は時間や収入といった物理的な問題だけではありません。事件について警察で行われる事情聴取は、被害者には大きな精神的苦痛を伴い、その影響は計り知れないものです。

例えば、性犯罪での捜査で行われる「被害の再現」。どんな風に襲われたのか、「相手が覆いかぶさった時の右手はここにあって、自分の左足はこの位置で」などと、被害者に見立てた人形を使って犯行の状況を細かく確認する作業があります。

犯罪を立証するためには必要なことではありますが、「襲われた時のことを思い出してしまった」「私はこういう目に遭ったんだと客観的に被害が分かって辛かった」と、被害者にとっては捜査自体が二次被害のようになってしまうことも多いのです。

また、男性から性犯罪の被害を受けた女性が、男性という存在自体に恐怖を感じるようになり、仕事を辞めざるをえなくなった、自転車でひったくりに遭った被害者が「また同じ目に遭うのでは」という不安感から自転車に乗れなくなり、通勤経路を変えるため引っ越しをしなければならなくなった、というようなことも起こります。

こうして枚挙にいとまがないほどの不都合が犯罪被害者には生じるのです。だから私は代理人として、賠償が取れそうな時は「当然の権利だから受け取れるものは受け取ったほうがいい」と請求することを勧めています。

被害に遭ったうえに貯金を使い果たし、仕事もなくなったら

中には「私はお金なんかいりません」「加害者からの汚いお金は受け取りたくありません」と言う人がいるのですが、現実的な問題として、あとから生活に困窮してしまうというケースもよくあるのです。

まとまったお金を受け取り、金銭的な余裕ができれば、仕事を休めますし、治療もしっかり受けられます。自宅近くで被害に遭ったなら引っ越しもできます。仕事を辞めざるをえなかった人なら、新しいスーツでも買って気分一新して就職活動をすることができるかもしれません。体調がある程度回復していれば、パーッと美味しいものを食べたり、旅行に行ったりするのもよいでしょう。

こうした気持ちのリセットも、被害から回復するためにとても大事なことだと思います。被害に遭ったうえに貯金を使い果たして、仕事もなくなって、不安感で家から出られなくなり、ご飯もろくに食べられない……そんなことになったら被害回復はまず望めません。

賠償金の請求に躊躇をする方には、「お金に色は付いていないし、賠償金は私の弁護士口座に振り込まれて綺麗なお金になってからあなたの口座に振り込むから大丈夫。マネーロンダリングみたいなもの」と冗談めかして話したりします。そうすると、抵抗なく受け取れるようですので、やはり気持ちの問題が大きいのだと思います。

また別の角度から損害賠償の意義を考えた時、賠償金を払わせることは加害者のためでもあると思います。罪を犯したら、被害者に対して刑事罰だけでなく、金銭賠償もしなければならないということになれば、それは再犯に対する抑止力になるでしょう。特に規範意識の低い犯罪者には、刑事事件でたとえ執行猶予が付いたとしても別途賠償金を払うことになれば、「犯罪は割に合わない」ということが身に染みて分かると思います。

賠償金が起訴の分水嶺になることも

刑事事件の場合、賠償金を受け取るタイミングが重要です。

本来なら加害者の刑事処分と被害弁償は別物ですが、処分よりも先に被害者がお金を受け取ってしまうと、それを理由に検察官が加害者を略式起訴（正式な裁判をせずに、書面審理で罰金・科料を求める裁判手続き）や不起訴処分にしてしまうケースが多くあります。加害者側にとっては罪を軽くするチャンスとなりますので、例えば「今なら200万円払うけれど、公判になったら弁護士費用などもかかるし払えない」と被害者に持ちかけて賠償金を支払い、加害者が刑事処分を免れたり、起訴されても刑が軽くなるように弁護人は動きます。

被害者が弁護人の言葉を真に受けて、「今でないと賠償金はもらえなくなってしまう」と思い込んでしまうのはやむをえないことです。お金を受け取ったことが原因で加害者が罪に問われなかったことをあとから知り、「何か変だな」「お金をもらわなければよかった」と後悔する方も多くいて、これも被害者に代理人がついていないゆえに起こる悲劇だと思います。

もちろん、賠償金を受け取るか受け取らないかは被害者本人が選ぶことですが、どのタイミングで受け取るのがよいのか、起訴後だとどうなるか、そうしたメリットとデメリットの説明をしっかりと受けていれば、被害者も自分の希望に沿った選択ができます。

被害者の意向次第ではありますが、金額が高いからといって、処分前に安易にお金を受け取ることは積極的には勧めていません。まず、検察の感触を探り、お金を受け取ることが起訴するかどうかの分水嶺になるような時は、被害者にその旨を説明したうえで、方針を決めています。

被害者が、何よりも加害者に刑事罰を与えることを第一に考えている場合は、起訴前には受け取らず、起訴後であっても賠償金を減らされないように、できる限り1円でも多く取れるよう尽力します。ただ、本当に生活が困窮してしまい一刻も早くお金を必要としている方もいますので、そうした時は加害者が略式起訴や不起訴処分になる可能性があることを承知のうえで、先に賠償金を受け取ることもあります。

子どものためにやってあげられること

ここまで述べてきた通り、被害者が加害者から賠償金を受け取るのは当然の権利であり、被害回復のためにも必要なことです。そのため、私は、被害者が少しでも被害弁償を多く受け取れるように活動します。

ただそんな私でも、訴訟をしてまでの賠償金の請求を積極的にお勧めしない、躊躇してしまう場合があります。それはお子さんが亡くなった交通事故のケースです。

交通事故の場合、たいていは加害者側の加入している保険会社との交渉で補償額がまとまります。しかしながら、お子さんを亡くした親御さんは「絶対に示談をしない」と納得せず、民事訴訟を希望される方が多いのです。それは金額が多い少ないにこだわっているのではなく、「子どものためにやってあげられることを全てやってあげたい」という思いからで、私も子どもを持つ親としてそのお気持ちは分かります。気持ちは痛いほど分かるのですが、訴訟によりかえって辛い目に遭う場合があると知っているため、強くはお勧めしたくないのです。

交通事故での損害賠償の慰謝料は、一家の大黒柱ならこれくらい、専業主婦ならこれくらい、子どもならこれくらいという相場があり、それを大きく外れることはありません。逸失利益については、仕事をしている人は前年の年収を基礎に決まりますので個人差が大きいのですが、専業主婦や子どもは年齢でほぼ決まっています。

でも、かけがえのない我が子を失った被害者遺族が、「うちの子は世界一可愛かった」「誰よりも優秀だったんだ」と思うのは当然です。「一般的な相場」という話に納得がいくわけがないのです。

酷な話になりますが、訴訟したところで賠償額がいきなり跳ね上がるようなことはありません。悲しいかな、人の命も金額に換算されてしまうのが損害賠償請求なのです。

こうしたケースの訴訟でご遺族の忘れられない一言がありました。

「子どものためにやってあげられることが、どんどんなくなっていくのが悲しい」

代理人として、被害者遺族に寄り添い、支えることの難しさ、被害回復にお金は役立つものだけれども絶対ではないことを痛感した言葉でした。「お金は払われたけど、子どもがいないのでどう使っていいのか分からない」と悩むご遺族もいます。ただ、損害賠償で得たお金を同じような事件の被害者を支える活動に使う方もいて、これも被害からの回復へ確かに結びつく手段であると改めて学ばせていただいたこともあります。

犯罪被害者等給付金の課題

賠償金を取ると言っても加害者側にその資力がなければ、いくら高額な判決を得たとしても絵に描いた餅となります。

交通事故の場合、ほとんどの加害者は任意保険に入っていますし、入っていなくても死亡事故の場合は3000万円まで、傷害の場合には120万円まで自賠責保険で補償されます。その意味では交通事故の場合は公的に最低限の金額が賄われることになります。

しかし、強盗殺人事件などの凶悪犯の場合、訴訟を起こせば高額な判決は出るのですが、一円も回収できないことがほとんどです。そもそも金銭的な余裕がある人は強盗をしませんし、自分の一生を棒に振るようなリスクを冒すことはあまりありません。

また、仮に判決を受けて、例えば5000万円の損害賠償を勝ち取ったとしても、それは「5000万円の請求権」という権利を得たことでしかありません。加害者が不動産や多額の預貯金などの財産を有していれば差押えはできますが、そのような財産を持っておらず、刑務所に服役して社会復帰した加害者が、働いて生活しながら払うのはまず無理な金額です。

こうした現実を説明すると、訴訟で賠償請求することを選ぶ被害者や被害者遺族はあまり多くはありません。もちろん、無念であることは私も同じですが諦めざるをえないのです。

そうした場合、殺人などの重大事件では、国の「犯罪被害給付制度」というものがありますので、そちらをご紹介し、申請しています。被害者遺族への「遺族給付金」、また傷害を負った被害者への「重傷病給付金」、心身に障害が残ってしまった被害者への「障害給付金」の三種類あり、遺族給付金であれば約3000万円が上限として支払われます。

ただ、この給付金には、さまざまな条件をつけて給付額が減額されてしまうという問題があります。例えば、親子や夫婦など親族間の殺人では減額されてしまったり、被害者が専業主婦であるという理由で減額されてしまったり、職場の上司と部下のトラブルなどでは被害者も犯罪を誘引したということで減額されてしまったり、と満額で支払われることがなかなかありません。

代理人がいるかどうかで結論が変わることも

もともとは被害者の生活支援的な意味合いが濃い制度であるため仕方ない面はありますが、「1円でも多く」取ることを公言している代理人として、窓口となっている警察の担当者との交渉では、少しでも被害者に有利になるように、さまざまな事情を伝え、被害者の気持ちを汲んでもらえるような配慮をお願いしています。

公的な制度がそんなことに左右されるなんておかしいと思われる方もいるかもしれませんが、どちらに転んでもおかしくない場合には、代理人がいるかどうかで結論が変わることがあります。被害者は、警察も検事も裁判官も選べませんが、代理人である弁護士は自由に選べます。権利であるとも言えます。ですから、ご自身のためにぜひとも代理人を活用してほしいと思います。

話は脱線しますが、相談に来られる被害者の方から、検察や警察に相談したら「事件にはできないけど、弁護士さんを探して民事の損害賠償で頑張ってと言われた」ということをよく耳にします。多くは証拠がなかったりして立件が困難なケースではあるのですが、国家権力と多額の税金を使って捜査しても立件できないものを、どうやって弁護士が立証して損害賠償を請求すればいいのでしょうか。テレビドラマに出てくるような「奇跡を起こすスーパー弁護士」はいませんので、被害者にあまり期待を持たせないでほしいと思うこともあります。

他にも、被害者に向かって「いい人生経験だと思って頑張って」「若いのだからもう忘れなさい」といったデリカシーのない言葉を吐く捜査関係者もいて、こういう話を聞くと、代理人としてはそちらにも慰謝料を請求したいくらいです。近年は、犯罪被害者の心理について学ぶ機会も増え、二次被害は減りつつありますが、アップデートされていない人もいますので、もっと被害者に寄り添ってほしいと切に願っています。

（上谷 さくら／Webオリジナル（外部転載））