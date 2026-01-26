92歳・黒柳徹子、ハワイで“爆食い” スタッフの心配をよそに完食「食欲パワー全開」「気持ちのいい食べっぷり」
タレントの黒柳徹子（92）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。冬休みに訪れたハワイで、滞在中に楽しんだ “ディナー”の様子が公開され、その食べっぷりが反響を呼んでいる。
【動画】「豪快に食べる徹子さんが好き」92歳でも食欲全開、ハワイで“爆食い”する黒柳徹子
黒柳は、しばらく休みの間「ハワイに行きます」と冬休みをハワイで過ごすことを報告。今回は、衣装をプロデュースしている田川啓二氏やスタッフらと楽しげに夕食を楽しむ様子が捉えられており、滞在1日目の夕食「アジア料理」を堪能する様子を披露した。
一同は、それぞれが食べたい料理を1品ずつ注文し、皆でシェア。すると、次々と料理が運ばれてくるスピードに驚かされることに。しかし、そんな早さも問題なしの黒柳は、黙々と平らげていく。
なかでも大好物のビーフンが登場すると、たっぷりと皿に盛り付け、田川氏から「いきすぎじゃない？」と心配されるも、「大丈夫」「おいしそう！」と受け流していた。
さらに、酢豚、好物の酢豚に入っているパイナップル、豚のスペアリブ揚げなども止まることなく食べ進め、「おいしい、ここは味がね濃いのね、だからおいしいの割と」と、好みであることを明かし、田川氏から笑みがこぼれる。
約13品の料理を食べ、最後はスタッフらとの食事に「楽しかった」と満足気な様子を見せていた。
黒柳の92歳とは思えない食べっぷりに、コメント欄には「いい食べっぷりで観ていて気持ちがいい！」「みてて気持ちのいい食べっぷりです」「食欲旺盛が元気の源でしょうか」「食欲パワー全開徹子さん可愛すぎる」「豪快に食べる徹子さんが好き」などとの声が寄せられている。
