陸上自衛隊で性暴力をうけ精神的苦痛を負ったなどとして、元自衛官の五ノ井里奈さんが元隊員の男性らと国に損害賠償を求めた訴訟で26日、五ノ井さんと元隊員の男性、国との間で和解が成立しました。これで、一連の訴訟は終結することになります。

この訴訟は、元自衛官の五ノ井里奈さんが陸上自衛隊内でセクハラや性暴力をうけ精神的苦痛を負ったなどとして、3年前、横浜地裁にあわせて750万円の損害賠償を求めて元隊員の男性5人と国を提訴したものです。

五ノ井さんはこれまでに元隊員4人と和解していましたが、26日の会見で、残る元隊員の男性1人と国との間でも和解が成立したことを明らかにしました。

五ノ井さん

「この4年半で私は、声をあげるということの重さを身をもって知りました。民事訴訟は本日、1つの区切りを迎えます。これは、終わりではありません。ようやく自分の人生を、自分の足で歩きだすためのスタートだと思っています」

和解の成立に伴い、賠償金として国から160万円が支払われましたが、元隊員から正式な謝罪はなかったということです。

これにより、五ノ井さんをめぐる一連の訴訟は終結することになります。