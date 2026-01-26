テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２２日に放送され、お笑いコンビ・見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日の放送は先週に引き続いて「上京大阪組 コッソリ作戦マジ新年会２０２６」。ロングコートダディ、ニッポンの社長、マユリカら、見取り図と親交の深いコンビが活動状況を報告しあい、ガチ本音の新年会を行った。

ロングコートダディ・兎、堂前透の２人は昨年に「キングオブコント」王者に輝いたが、コンビとしては、すれ違いがあった時期だと明かした。

兎は、番組の事前アンケートで「賞レースを卒業した後に、目指す所がまだあまり定まってなく。とにかく今はお笑い界をフワフワ漂ってるゴミ。風に吹かれるビニールみたいな感じです」と明かしていた。

アンケートについて聞かれた兎は「チャンピオンになってから、これから、どこを目指してやっていくのかっていうのが。特に、僕の方は、あんまり、まだ見つかってないというか…」と話した。

堂前は「あの…。『特に』とかでもないねんな。お前だけやねん…」と返答。「ちょっと心配ではあったんですよ。僕は。この芸歴になって賞レースだけになってる奴って終わってると思うんですよ。それ（賞レース）が芸人として頑張ってるって分かりやすいから。スポーティーであるし。で、そこがなくなって。（兎は）マジでどうするんやろう？っていう不安が僕はあります。兎に」と話した。

堂前は「（昨年の）９月、１０月ぐらいに。『キングオブコントは、これで僕は最後にする』みたいな話をして。（兎は）『いや、俺はまだ出たいよ』みたいな感じで言ってきて。僕は正直、まだ賞レースに出たい奴のスタンスではないなっていう。（兎の）生き方が。『準決勝に向けて仕上げなアカンのに、お前は何を遊んでんねん？』みたいな状態とか、めっちゃあって」と回想。

さらに「で、決勝行った日にブチ切れてるんですよ。僕。『（賞レースに）お前が出たいんちゃうんかい！』って。もう、話し合って。結論として。『兎はずっと芸人の振りをしているだけ』っていう結論に」と振り返った。

盛山が苦笑しながら「スゴいこと言われてるやん…。兎はそれを言われて、どう思ったん？」と聞くと、兎は「一番、俺にピッタシの言葉だなぁ…って」と率直に明かして笑わせた。

兎は「僕も何か、ちょっと（自分に）違和感があったんですよ。この世界に身を置いて…。みんな、全員、やっぱり芸人なんですよ。スゴいお笑いのことを考えて」と説明。堂前から「芸人の振りをしている」と指摘されたことについて「初めて僕を見つけてくれたっていうか…」と、うれしそうに笑みを浮かべ、堂前らを爆笑させていた。