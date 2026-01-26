「YouTubeというプラットフォームが全盛期になったいま、『界隈』ごとのスターは生まれるが、皆が知るスターは生まれづらい」

現代のメディアについてこう分析するのは、文芸評論家・三宅香帆氏だ。ここでは、著書『考察する若者たち』（PHP研究所）の第7章「ヒエラルキーから界隈へ」から一部を抜粋して紹介する。「登録者数の多いYouTubeチャンネル」をあなたはいくつ知っているだろうか？

◆◆◆

「アルゴリズムが思想を過激化する」は本当か？

昨今、アルゴリズムという言葉をよく耳にする場面の一つは、政治的意見や選挙の問題を語るときではないか。

たとえばある選挙の際、SNSに自分の支持する政党の応援投稿しか流れてこなくなる現象が現代のSNSアルゴリズム上では起きているのだと言われることは多い。過激な陰謀論や女性不信の言葉がアルゴリズムによってさらに助長され、表示されるのである、と。



※写真はイメージ ©AFLO

しかし、じつはこのようなエコーチェンバーと呼ばれる現象に対し、「アルゴリズムが思想を過激化させる」効果については昨今では否定されつつある。クリス・ベイル『ソーシャルメディア・プリズム SNSはなぜヒトを過激にするのか？』（松井信彦訳、みすず書房、2022年〈原著は2021年〉）は、インターネットプラットフォームのアルゴリズムが人びとの思考を過激化させた、という昨今の言説についてノーを突きつけている。

〈 アルゴリズムが過激化を促しているという見解を支持する証拠は驚くほど少ない。計算社会科学者のグループがこの件について行った大規模な調査によると、穏健なコンテンツからより過激なコンテンツへと進んだユーチューブユーザーはいるにはいたが、その割合は推定で10万ユーザーにつきわずか1ユーザーだった。同様に、この数年前にフェイスブックユーザー1010万人を対象に行われた調査によると、フェイスブックで見られたイデオロギー的差別の圧倒的多数の原動力は、関わる対象についてのユーザー自身による判断であり、ユーザーが目にするメッセージの順序を決めるアルゴリズムではなかった。（クリス・ベイル『ソーシャルメディア・プリズム』）〉

もともと過激な物語を欲している人びとに情報を与えている

つまり、最近の調査によれば、エコーチェンバー現象の蔓延はこれまで誇張されすぎだったと示されたのである。

もちろん、アルゴリズムによって過激な思想をたまたま目にしたことがきっかけで、過激な思想を信じるようになる人もいるにはいるだろう。しかしじつはそれも、結局はユーザーが選んだ思想だ。

プラットフォームは人びとを過激にするのではなく、もともと過激な物語を欲している人びとに対して報酬としての情報を与えているだけなのである。過激な情報は彼らにとって「報われポイント」なのだ。

ソーシャルメディアにやみつきになる理由とは…

〈 だが、社会的孤立が進む時代において、ソーシャルメディア・プラットフォームは私たちが自身を――そして互いを――理解するために使う最重要ツールのひとつになってきた。私たちがソーシャルメディアにやみつきなのは、目を引く派手なコンテンツが表示されたり気を散らすコンテンツが延々と流れたりするからではなく、私たち人間に生得的な行動、すなわち、さまざまなバージョンの自己を呈示しては、他人がどう思うかをうかがい、それに応じてアイデンティティーを手直しするという行動を手助けしてくれるからである。（クリス・ベイル『ソーシャルメディア・プリズム』）〉

エコーチェンバーによって生まれる同様の思想をもった人びとの集団を、ベイルは「部族」と呼ぶ。政治的主張に基づく部族ということだ。

これは昨今の日本語で表現するのであれば「界隈」と呼ぶことができるだろう。

2024年のユーキャン新語・流行語大賞トップ10の一つに「界隈」というものがあった。たとえば「K-POP界隈」や「就活界隈」と言うと、K-POPを好きな人と、あるいは就活を熱心にしている人びと、といったように趣味嗜好や共通の関心でつながるコミュニティのことを意味する。要は、特定のジャンルや行動を好む人びとの集まりのことを指す語彙である。

登録者数の多いYouTuber、何人知っている？

アルゴリズムは、同じ「界隈」であると判断したユーザーに、同じ情報を差し出す。クリックやインプレッションなどの数値を計測する。そして「界隈」でクリックされやすい、閲覧されやすいコンテンツが、私たちの目の前に表示されるようになる。

一人ひとりのアイデンティティに近い「界隈」が、フラットに広がっている。「界隈」にヒエラルキーはない。ただ数の大小が存在するだけだ。

私たちがアルゴリズムのなかで「界隈」を超えて冒険することは、とても難しい。私自身、チャンネル登録者数100万人を超えるYouTuberの多くを知らない。びっくりするので、ぜひあなたも「登録者数の多いYouTuberトップ10」を検索してみてほしい。本当に知らないのだ。「界隈」が異なると、ここまで知らないんだ、と驚く。

「界隈」を超えておすすめされる人気者なんていない

テレビや新聞、雑誌などのマスメディアで、人気者をつくりあげていた時代は、私たち皆が知るスターが生まれていた。しかしYouTubeというプラットフォームが全盛期になったいま、「界隈」ごとのスターは生まれるが、皆が知るスターは生まれづらい。

なぜならそれはプラットフォームがそれぞれの「界隈」ごとにおすすめしているだけだからだ。「界隈」を超えておすすめされる人気者なんて、プラットフォームにはいないのだ。最適化されるとは、そういうことなのである。

マスメディアは一人ひとりに最適化されていない。みんなが同じCMを見て、同じ誌面を読む。だからこそ、皆にとっての人気者が生まれていた。

プラットフォーム時代においては、界隈に最適化するあまり、皆の知るものは生まれづらくなっている。

そのなかで、「界隈」を超えて冒険することは――エンターテインメントになりうる。

（三宅 香帆／Webオリジナル（外部転載））