東京都と神奈川県の境に位置する遊園地「よみうりランド」内に、ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が2026年2月5日（木）に開業します。これに先立ち、1月26日（月）に報道関係者を対象とした内覧会が開かれました。アクセスを担う京王電鉄や小田急電鉄、小田急バスも連携施策を打ち出しています。

「ポケパーク カントー」は、ポケモンが実在する世界が忠実に再現されています。全シリーズの原点となる、カントー地方を中心とした600匹以上のポケモンが生息する世界を、実際に歩きながら体験することが可能です。

エリア内にはポケモンのオリジナルグッズが所せましと並ぶショップや、ポケモンと触れ合える全長500mにおよぶ森「ポケモンフォレスト」、バトルで疲労したポケモンを回復させる「ポケモンセンター」を再現した施設などがあります。

中でも「ポケモンフォレスト」は、段差のある道や草むら、トンネル、山道といった様々な地形の中でポケモンの生態を観察することができるようになっています。

開業後は、ピカチュウやイーブイが行進するパレードやショーも開催される予定です。さらにスマートフォン位置情報ゲーム「ポケモン GO」と連動し、エリア内に生息するポケモンとゲーム内でも出会えたり、特別なフィールドリサーチを手に入れることができるとしています。

「ポケパーク カントー」の最寄り駅は京王相模原線の京王よみうりランド駅で、同駅からゴンドラ「スカイシャトル」で約10分。また、小田急線の新百合ヶ丘駅と読売ランド前駅からバスでアクセスすることも可能です。新百合ヶ丘駅からは約20分、読売ランド前駅からは約10分となります。なお、新百合ヶ丘駅と「よみうりランド」を結ぶバス路線は、「ポケパーク カントー」の開業に伴い、2月5日（木）から9〜11時台が増便となる予定です。

アクセスを担う京王電鉄と小田急電鉄は、施設を運営するポケパーク・カントーのプロモーションパートナーとなっているため、ラッピングトレインやバスが登場します。京王線では9000系1編成、小田急バスでは川崎市内を運行する路線バス1台にフルラッピング装飾が施される予定です。また、京王よみうりランド駅の改札内外、新百合ヶ丘駅と読売ランド駅の構内にも装飾が施されます。