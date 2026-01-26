21日から続いた“最長寒波”の影響 26日までに県内で6人死亡 除雪作業中に急病や屋根から転落か 今季の死傷者は64人に（26日午後3時現在）《新潟》
21日から続いた寒波による大雪の影響で、県内で26日までに6人が死亡したことがわかりました。6人は除雪中、または除雪作業中とみられています。
県が26日に発表した今シーズンの雪による被害状況によりますと、1月21日、魚沼市の50代男性が自宅の屋根の上で倒れているところを発見され、その後、死亡が確認されました。
22日には長岡市の70代男性2人と佐渡市の50代男性が除雪作業中に急病を発症したとみられ搬送後に亡くなりました。
その後、25日に十日町市の50代男性が、自宅敷地内で倒れているのを発見され、搬送されましたがその後死亡が確認されました。自宅3階の屋根にスノーダンプが置かれていたことから、除雪作業中に誤って転落したとみられています。
このほか21日からの5日間で、男女合わせて8人が除雪中に転倒するなどし骨折などの重傷となっています。
県内では今季、これまでに雪による影響で64人の死傷者が確認されていて県が注意を呼び掛けています。
＜除雪作業の注意ポイント＞
・除雪機に詰まった雪の除去は、エンジンを止めてから
・2人以上で作業。やむをえず1人の場合は、家族や隣近所に声を掛けて
・作業前には、流雪溝や水路等の危険箇所を確認
・ハシゴはしっかり固定し、昇降時は特に注意して
・高所作業中は足を滑らせないよう注意。ヘルメットや命綱等の安全対策を
・軒下での作業は、屋根からの落雪に注意
・無理をせず、こまめに休憩