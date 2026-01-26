全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の手打ち蕎麦店『手打蕎麦たかせ』です。

季節を感じる肴と二八にこだわった本格手打ち蕎麦

品書きに連なる肴に、スイッチが入る飲兵衛の姿が目に浮かぶ。店主が豊洲に足を運び仕入れるという旬の海鮮、その質は見るからに脂がのった「穴子の白焼き」をいただけば納得である。

菊姫（にごり・1合）940円、穴子の白焼き2200円

『手打蕎麦たかせ』（手前）菊姫（にごり・1合） 940円 （奥）穴子の白焼き 2200円 仕入れ時には市場の人意見を聞くことも。その際の会話がお料理のヒントにもなっているそう

皮の焼き目の香ばしさと、濃厚な穴子の脂に、手が伸びるのは辛口でキレのいいにごり酒「菊姫」。さらにシンプルな素材で作られたなめろう、旬の肉厚な舞茸の天ぷらと、魅力的なつまみに杯が進む。腹も心も満たされたら、天ぷらそばでフィナーレへ。

別皿の天ぷらを前に、まずは天つゆで食感を楽しむか、キリッとした味わいの蕎麦ツユでジューシーに攻めるのも捨てがたい。

また一杯始められそうだ、なんて誘惑とともに啜るは、毎朝手打ちされる細めの二八。そののど越しで、ここは蕎麦屋であったと思い出す。

神保町を抜ける帰路。温まった身体に冬を感じ、次なる旬に心を躍らせ再訪を誓った。

『手打蕎麦たかせ』店主 高瀬建一郎さん

店主：高瀬建一郎さん「こだわりの蕎麦はもちろん、飲みだけの利用も歓迎です！」

『手打蕎麦たかせ』

神保町『手打蕎麦たかせ』

［店名］『手打蕎麦たかせ』

［住所］東京都千代田区神田神保町2-21-10高野ビル1階

［電話］03-3288-1370

［営業時間］11時半〜14時（前日までの完全予約制）、17時半〜23時（22時LO）

［休日］日・祝、土は不定休

［交通］地下鉄半蔵門線神保町駅A1出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、店主こだわりの二八蕎麦の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】大きな海老を贅沢にツユに浸す！ 細めの二八蕎麦はスルスル進む（7枚）