「貴重すぎて逆にみたかった！」双子芸人、単独ステージでのアイデアに反響！ 「ちゃんと2人居る！！！」
双子のお笑いコンビ・ザ・たっちのたくやさんは1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。イベントでのショットを公開し、ネット上での注目を集めています。
【写真】たくや、「1人ステージでの苦肉の策」ショット
この投稿には、「これやばい」「ちゃんと2人居る！！！」「めっちゃおもろww」「貴重すぎて逆にみたかった！」との称賛や驚きの声が寄せられました。さらに、「かずやさんの体型を考えると鏡がスリム過ぎるのでは？」と突っ込む声も上がっています。
(文:勝野 里砂)
「1人ステージでの苦肉の策」たくやさんは「1人ステージでの苦肉の策」とつづり、1枚の写真を掲載。ステージの上に姿見を置き、その前に立つたくやさんの姿が写っています。ザ・たっちの2人がそろっているように見えますね。今回のイベントではかずやさんの体調不良により、たくやさんのみの出演となったようです。
「かぶってしまった私服をご覧ください」20日の投稿では「かぶってしまった私服をご覧ください」とコメントを添え、2人そろった写真を公開。とてもそっくりです。かずやさんには、1日も早く、元気な姿を見せてくれることを願いたいですね。
