·ª»³ÊÆ²Û¤Ï2·î16Æü¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼300Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ð¤«¤¦¤±¥¢¥½¡¼¥È¡×¡Ö¥¹¥ó¥¹¥óÀ¥¸Í¤·¤ª¥¢¥½¡¼¥È¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²óÈ¯Çä»þ¤ËÁá´ü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2·î2Æü¤«¤éÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï2025Ç¯9·î¤ÎÈ¯Çä»þ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢È¯Çä¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯Çä½ªÎ»¸å¤âºÆÈÎ¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¤ÎºÆÈÎ¤¬·èÄê¡£
¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¤Ð¤«¤¦¤±¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥ºÌ£¤¬2Ëç¡ß5ÂÞ¡¢¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¤¬2Ëç¡ß5ÂÞ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¡Ö¥¹¥ó¥¹¥óÀ¥¸Í¤·¤ª¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¤¨¤Ó±öÌ£¤¬1Ëç¡ß7ÂÞ¡¢¤¦¤Þ±öÌ£¤¬1Ëç¡ß7ÂÞ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¤É¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë1ËçÆþ¤ê(Á´3¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÃæ¿´¤ËÊÆ²Û¤Ø¤Î¿·µ¬ÁØÎ®Æþ¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
