¡È¤¿¤«¤ß¤ÊºÆ¸½¡ÉÏÃÂê¤ÎSKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÃËÁõ¥Ø¥¢¤¬ÏÃÂê ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛSKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤¬¡¢1·î25Æü¤Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÆ¸½¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÁªÈ´ÏÃÂê¤ÎSKE¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤ÎÃËÁõ¤¿¤«¤ß¤Ê¥Ø¥¢ºÆ¸½
¸½Ìò»þÂå¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¡£ÁêÀî¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¡¢1·î22Æü¤Ë¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×»þÂå¤Î¹â¶¶¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¹â¶¶¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥Á¥é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤Ç¡¢ºÆ¸½¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÂè2ÃÆ¤ò¸ø³«¡£AKB48¤¬2012Ç¯¤Ë¡Ö¿Â»ÎÉþ¤Ï¤ë¤ä¤Þ¡×¤ÎCM¤ËÃËÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¹â¶¶¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¼Ð¤áÁ°È±¤òºî¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·à¾ì¸ø±é¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡§¤È¤Æ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡×¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡§Ë¹»Ò¤¬Èï¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÆñÅÀ¡§¤³¤ì¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆñÅÀ¡§±¦¤«¤é¸«¤¿¤é¤³¤ì¡×¤Ê¤É¤È²òÀâ¡£ÁêÀî¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Í¤§wwwºÇ¹â¤¹¤®wwww¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Íµé¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾×·â¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤Ï2003Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯3·î15Æü²ÃÆþ¤Î7´üÀ¸¤Ç¸½ºß¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯¤¬1¿Í¤·¤«Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÁªÈ´ÏÃÂê¤ÎSKE¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¾×·â¤ÎÃËÁõ¤¿¤«¤ß¤Ê¥Ø¥¢ºÆ¸½
¢¡SKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢¡È¹â¶¶¤ß¤Ê¤ßºÆ¸½¥Ø¥¢¡ÉÂè2ÃÆ¸ø³«
¸½Ìò»þÂå¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¡£ÁêÀî¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¡¢1·î22Æü¤Ë¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×»þÂå¤Î¹â¶¶¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¹â¶¶¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥Á¥é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤¿·Á¤Ç¡¢ºÆ¸½¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÂè2ÃÆ¤ò¸ø³«¡£AKB48¤¬2012Ç¯¤Ë¡Ö¿Â»ÎÉþ¤Ï¤ë¤ä¤Þ¡×¤ÎCM¤ËÃËÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¹â¶¶¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¼Ð¤áÁ°È±¤òºî¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡SKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Íµé¡×¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾×·â¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤Ï2003Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯3·î15Æü²ÃÆþ¤Î7´üÀ¸¤Ç¸½ºß¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯¤¬1¿Í¤·¤«Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û