名古屋では週末は雪の降る時間もありましたが、今日は日差しの多い1日となりました。午後4時前の気温は5.5℃、風も強く厳しい寒さが続いています。

今週も再び上空には寒気が流れ込む予想です。長引く寒さで体調を崩さないようお気をつけください。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？週後半は名古屋などでも雪か 最新の雪シミュレーション

週末は広く雪が降り、岐阜県山間部を中心に大雪となったところもありました。



午後3時時点では、岐阜県山間部を中心に雪が残っていて、白川村では113センチ、飛騨市河合や郡上市長滝では88センチ雪が積もっています。 関ケ原でも7センチの積雪を観測していて、明日以降もしばらくは雪崩や屋根から落ちる雪に注意が必要となりそうです。

あすの最低気温は 名古屋－1℃、高山－7℃

あすの朝は、岐阜県山間部では雲が広がりやすいですが、愛知県や三重県を中心に平野部は晴れる所が多い予想です。



最低気温は名古屋で－1℃、高山で－7℃と朝の冷え込みは強まるでしょう。

昼過ぎの予想を見ると、平野部は雲が出やすいものの晴れ間も広がる見込みです。 ただ、岐阜県山間部では次第に雪が降り出す予想となっていて、夜にかけては雪が降ったり止んだりとなるでしょう。



最高気温は名古屋で9℃、高山で3℃、尾鷲で12℃と今日より少し高いものの、この時期らしい寒さとなる見込みです。

夜にかけて、愛知県や三重県は晴れ間が続く予想となっています。まとまった雨の降っていないところもあります。乾燥には十分ご注意ください。



また、今週も上空に寒気が流れ込む予想で、しばらくは厳しい寒さが各地で続く予想となっています。この先も暖かい服装でお過ごしください。

今週木曜日･金曜日は名古屋や岐阜、津などでも雪か

【週間予報】

今週も身体にこたえる寒さが続きそうです。特に金曜日は寒気が強まる予想で、一段と冷え込みが強まるでしょう。

木曜日や金曜日は名古屋や岐阜、津など平地でも雪の降る可能性がありそうです。

最新の気象情報をご確認ください。