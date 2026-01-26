２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で活躍が期待されるフリースタイルスキーモーグルの日本代表が２６日、合宿中の北海道札幌市内で練習を公開した。２２年北京五輪銅メダリストの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝を除く男女７人が参加。妹の藤木日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝と兄妹で五輪代表に初選出された藤木豪心（２８）＝イマトク＝は、「妹と一緒に出られるのはうれしいこと。兄妹で頑張りたい」と力を込めた。

サンテレビの社員としてスポーツ部で勤務している。主に阪神戦のテレビ中継などに携わっており、同じアスリートとしてプロ野球選手から助言をもらうこともあるという。今季からは阪神・大竹耕太郎投手（３０）から伝授された「瞑想（めいそう）」を取り入れて代表切符をつかみ、「感覚はいいので、すごく教えてもらえてよかった」と感謝した。

普段はアスリートにインタビューする側だが、この日は多くの報道陣に囲まれ「普段はカメラの横でディレクターをやっているので、こっちで喋るのは難しい」と苦笑い。それでも、社内では自身の特集番組を制作中で「３月１日に放送するので観てください」とテレビマンとしてＰＲも忘れていなかった。