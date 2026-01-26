侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表。ドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）ら新たに１０人が加わり、全３０選手中２９選手が決まった。ＮＰＢからは日本ハム・北山亘基投手（２６）とオリックス・曽谷龍平投手（２５）らの初出場が決定。卓越した野球観で知られる井端監督が、北山、曽谷を抜てきした背景を侍ジャパン担当の長井毅記者が分析した。

北山は２０２４年のプレミア１２で中継ぎとして４試合に登板。防御率は３・８６だったが、７回を投げ、イニング数を上回る１０三振を奪った。タフな場面でも小気味いいテンポで次々に投げ込むスタイルは、タイムクロックやピッチコムといった今大会のルールにも「適応できる」という首脳陣の評価だった。「どの球種でもストライクがとれる」と井端監督。先発、リリーフ双方の経験がある強みも評価された。

一方の曽谷は昨年１１月の韓国との強化試合（東京Ｄ）で評価を急上昇させた。第１戦に先発し、３回をパーフェクトに抑えた。試合後には井端監督をはじめ、首脳陣から賛辞の声が並んだ。この日、指揮官は「ＷＢＣ球への対応は（秋に）呼んだ選手の中では一番だった」と説明。加えて、球の出所が見えにくいフォームとあって、武器のスライダーは初見で打たれそうにない雰囲気だった。

残りの選手枠は「１」。現時点でメッツ・千賀とカブス・今永が招集できていないことも２人の招集につながっている可能性が高い。本番では第２先発や流れを引き戻す重要な役割を担いそうだ。