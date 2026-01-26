ABCテレビが1月23日に放送した『探偵！ナイトスクープ』で、小学校6年生の長男が5人きょうだいの世話に追われる姿を描いたところ、放送後、SNS上では「ヤングケアラー状態」「親は何をしているのか」といった批判が巻き起こった。特に両親に対する強い非難が殺到する事態となった。

なかには、児童相談所に通報したことを報告する投稿もみられ、怒りや不安の感情が短時間で急速に広まったことがうかがえる。

同局は1月25日、TVerの配信を停止し、声明文を発表した。番組が投じた一石は大きく、「あえて意図した確信犯的に問題提起したのではないか」との声も聞かれる。

しかし、私はそうは思わない。放送までの舞台裏に何が起きていたのか、テレビ業界で働いてきた経験を踏まえて、考察してみたい。（テレビプロデューサー・鎮目博道）

●優れたバラエティはニュース番組に勝る

今回の『ナイトスクープ』の炎上について、テレビ業界の人間として「おそらくこういうことだったのではないか」という見立てを示しておきたい。

「優れたバラエティやドラマは、ニュース番組よりもニュースである」

実際、報道番組以上に、バラエティやドラマが社会に問題を投げかけることは、実感としても珍しくない。

今回の放送も、結果的に「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちの置かれた状況の一端について、世間に突きつけたと言えるだろう。

そういう意味では、結果論として、ニュース番組以上に「報道的な役割」を果たしていたと言えるのではないか。

だからこそ、「ナイトスクープは確信犯として問題提起したのではないか」という見方が出てくるのも理解できる。

ただ、業界の内部を知る立場から言えば、制作陣や放送局側が今回のような激しい炎上まで想定していたとは考えにくい。おそらく「ヤングケアラーの実態を世に問う」という明確な問題意識もなかったのではないだろうか。

●「しんみりさせる人情系の回」として作られた？

私自身、この番組が昔から大好きだ。間違いなく、大阪で一、二を争う名番組であることは議論の余地はないだろう。一方で、東京ではなぜか視聴率が伸びず、地上波で見るのは難しい。それでもMXテレビやTVerなどで、今も時折視聴している。

「人情喜劇の街、大阪らしい番組」というと安っぽくなってしまうが、市井の人々の「お悩み」に「探偵役」の芸人たちが寄り添い、ときに腹を抱えて笑わせ、ときにしんみりと涙を誘う。「人生泣き笑い」を巧みに描く、よくできたバラエティ番組だ。

今回問題となった依頼は、制作側としては、どちらかというと「しんみりさせる人情系」の回として構成したのだろう。

探偵役の霜降り明星・せいやも、VTRの中では終始真剣な表情で、積極的に笑いを取りにいく場面はほとんどない。

現地のスタッフやせいや自身も、長男の置かれた状況を見て「大変そうだ」「可哀想だ」と感じたのだろう。だからこそ、「厳しい状況の中で、必死に頑張っている少年の姿を、きちんと伝えよう」という方向に舵を切ったように思える。

●人情喜劇路線での演出が裏目に出た

ひょっとすると、少年の思いが両親に十分に伝わっていない、と感じた部分もあったのかもしれない。

だから、せいやは「お前はまだ12歳や」と声をかけ、慈しむように少年を抱き上げる。「まだ大人にならなくてもいい」とメッセージを込め、年齢相応の生活を送れていない境遇に寄り添った。

業界人的に見ると、「こんなに頑張っている子がいる。親ももう少し考えてあげればいいのに」というくらいの反響を想定して編集したのではないか、と思わせる仕上がりだった。

「頑張る長男」と「寄り添う探偵」という、人情喜劇としての構図がはっきりしていた。

●「米炊いて！七合」は演出だった可能性がある

問題のラスト、せいやが家を後にした直後、室内から母親の「米炊いて！七合！」という声が響く場面は、おそらく「オチ」として意図的に加えられたものだろう。この一言が、母親への批判を強めた。

制作側としては「厳しいなあ、母ちゃん」と苦笑いする程度の反応を狙ったのではないか。

ただ、この場面は「台本に沿った演出」だった可能性が高い。通常、マイクが生きた状態で玄関を出ることはなく、屋内の音声を偶然拾うこともほぼあり得ない。そう考えると、「言ってもらったセリフ」と見るのが最も合理的だ。

その前提に立てば、制作者が「これはヤングケアラー事案で、このまま放送すると炎上する」と予想していたとは思えない。そもそも「ヤングケアラー問題」への認識が十分ではなかった可能性もある。

●「大家族」で視聴率を稼いできたテレビの文脈

テレビ業界ではこれまで「大家族の奮闘記」や「大家族で親の代わりに世話をする子どもたち」といった題材をたびたび美談として取り上げてきた。

「弟や妹たちの面倒を見る、偉いお兄ちゃんお姉ちゃん」は、視聴率の取れる定番モチーフだった。今回の制作陣の認識も、その延長線上にあったのではないか。

少なくとも取材前はもちろん、取材中も「ちょっと可哀想だよこれ」くらいの感覚のまま、描いたとも考えてしまう。

ひょっとしたら、この番組のコアなファンであれば「ちょっとエエ話」「ボク、頑張りや！」くらいのノリで受け入れてくれたのかもしれない。

しかし、現代のコンプライアンス意識や社会状況を踏まえれば、明らかに脇の甘い演出だったと言わざるを得ないだろう。

●「演出方針」として問題があったのではないか

本来、取材開始前の段階で「ヤングケアラーに該当するかどうか」を慎重に検討すべきだった。必要があれば、両親のSNSを調べたり、聞き取りをしたりして、きっちり調査するべきだっただろう。

仮に「問題なし」と判断したとしても、「子どもだけで家にいる状況」は、演出のために今回そうしているのだということを明示すべきだった。

取材時には、探偵やスタッフが多数いるわけで、決して子どもたちが放置されているわけではない。しかし、それが伝わらなければ、視聴者は「いつもこんな状況で大丈夫なのか」と不安を抱く。

そうすると、その後は不安感ばかりが頭によぎり、感情移入もできなければ笑うこともできなくなる。そこに「米炊いて！七合！」という声が重なれば、批判が集中するのは当然だ。

そういう意味で、今回は明らかに番組側の演出方針に問題があったと言えると思う。

繰り返しになるが、『探偵！ナイトスクープ』は、ときにニュース番組以上に社会を映し出す、優れたバラエティ番組である。大阪らしい、人情味あふれる名番組だ。

だからこそ、今回の失敗を真摯に受け止め、今後も「市井の人たちのお悩み」と「それに寄り添う探偵たち」の魅力をより慎重に、より深く描き続けてほしいと願っている。