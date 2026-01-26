イモトアヤコ、“仲良し”工藤静香に40歳誕生日を祝福される「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜!!!!」
タレントのイモトアヤコ（40）と歌手の工藤静香（55）が26日までに、それぞれ自身のインスタグラムを更新。12日に40歳の誕生日を迎えたイモトを工藤が“お祝い”する2ショットを披露した。
【写真】「素敵な時間幸せそうです」お祝いプレートを前に笑顔で2ショットのイモトアヤコ＆工藤静香
イモトと工藤はプライベートでも一緒に登山に出かけるなど、仲が良いことでも知られている。工藤の投稿では「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜!!!!ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい スーパー40だね おめでとう @imotodesse」とつづり、お祝いプレートを前に笑顔の2ショットをアップ。
イモトの投稿では、「静香さん @kudo_shizuka 楽しすぎて笑いっぱなしのあっとゆーまの時間 贅沢なお祝いありがとうございます」とうれしそうにつづり、工藤の投稿と同じ写真をアップした。
この投稿にファンからは「イモトさん、しーちゃんとのお祝い楽しめましたか？改めてお誕生日おめでとうございます」「素敵なお写真ですね」「しーちゃんとの素敵な時間幸せそうです」「ステキな関係 お人柄ですね」「仲良しツーショット素敵です」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な時間幸せそうです」お祝いプレートを前に笑顔で2ショットのイモトアヤコ＆工藤静香
イモトと工藤はプライベートでも一緒に登山に出かけるなど、仲が良いことでも知られている。工藤の投稿では「あやちゃーん！遅くなってごめんよ〜!!!!ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい スーパー40だね おめでとう @imotodesse」とつづり、お祝いプレートを前に笑顔の2ショットをアップ。
この投稿にファンからは「イモトさん、しーちゃんとのお祝い楽しめましたか？改めてお誕生日おめでとうございます」「素敵なお写真ですね」「しーちゃんとの素敵な時間幸せそうです」「ステキな関係 お人柄ですね」「仲良しツーショット素敵です」などの声が寄せられている。