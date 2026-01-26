第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが1月25日、自身のブログを更新。55歳の誕生日祝いとして贈られた「道頓堀今井」のうどんすきをアレンジした、こだわりの朝食メニューを紹介しました。



この日の朝食は「おじや、ヨーグルト、魚のつみれ汁」。テーブルには、卵でとろりと包まれ刻み海苔を散らしたおじやと、椎茸や野菜がたっぷり入ったつみれ汁が並び、ミニトマトが彩りを添えています。







花田さんによると、このつみれは前夜に楽しんだ「今井のうどんすき」のもの。「お腹がいっぱいだったので今日に回しましたがこれが美味しいんです」と、名店の味を翌朝まで堪能するこだわりを明かしました。







窓から差し込む柔らかな光の中、ダイニングで笑顔を見せる写真も公開されており、特にお気に入りの魚のつみれについては「最高です」とその満足感を綴っています。





この投稿に、「お出汁のきいたおじや、最高ですよね！」「〆に雑炊や麺を入れて、2度美味しいで最高ですよね」「おじや 魚の つみれヘルシーな 朝食 美味しそうです」「パワー漲るご朝食で心身共に温まりましたね」などの声が寄せられています。



